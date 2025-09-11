'Canelo' Álvarez asume rol como rostro del boxeo

“Canelo”, primer boxeador en unificar los 4 títulos del peso supermediano, ha enfrentado 67 combates sin improvisar ni dejar nada al azar

Mientras el debate sobre quién es el mejor boxeador libra por libra sigue ferviente, Álvarez ha desempeñado bien el papel de rostro del boxeo, de cara al combate de unificación de los supermedianos, previsto para el sábado contra Terence Crawford en el Allegiant Stadium, con capacidad para 65,000 personas.

La superestrella mexicana, que ha representado a su país con orgullo y gracia en una carrera de casi 20 años, se desfiló por la alfombra roja durante la gran entrada del martes, respondió algunas preguntas, realizó una sesión con los medios solo por invitación que terminó después de seis preguntas, y se saltó el día de prensa del miércoles.

El futuro miembro del Salón de la Fama tiene un récord en su carrera de 63-2-2 con 39 nocauts, incluyendo victorias notables sobre Shane Mosley, Amir Khan, Julio César Chávez Jr. y Gennady Golovkin.

“Canelo”, quien tiene la distinción de ser el primer boxeador en la historia en unificar los cuatro títulos principales en el peso supermediano, nunca ha improvisado ni pasado por alto sus 67 combates. Ha construido su estatura con nada menos que una ética de trabajo rigurosa y una disciplina firme.

Su legado ha sido construido ladrillo a ladrillo o cinturón por cinturón, en algunos de los escenarios más grandes.

El sábado, el rostro del boxeo enfrenta su mayor prueba en el escenario más grande.

Crawford (41-0, 31 KOs) está subiendo dos categorías de peso y presenta un desafío que Álvarez no ha visto en bastante tiempo, posiblemente nunca. Eso incluye la primera derrota en la carrera del mexicano a manos de Floyd Mayweather Jr. en 2013.

Álvarez tampoco ha sido derribado nunca en su carrera profesional, y Crawford es alguien que muchos creen que tiene el poder para enviar al pelirrojo mexicano a la lona.

Álvarez causa sensación y tiene merecimientos para ello, considerando su estatus y lo que ha hecho para mantener el boxeo relevante durante un tiempo en que las artes marciales mixtas han superado al cuadrilátero en popularidad.

Pero conservó la modestia al hablar sobre el evento que será transmitido en Netflix sin una compra de pago por ver para los suscriptores.

“He estado en grandes peleas, muchas grandes peleas, pero esta en especial es diferente”, dijo Álvarez. “Puedes ver la magnitud de la pelea”.

Álvarez viene de una victoria sobre William Scull el 3 de mayo, cuando recuperó su estatus de indiscutido en la categoría de las 168 libras.

Crawford no ha peleado desde el 24 de agosto de 2024, cuando derrotó a Israil Madrimov en Los Ángeles. Pero fue la pelea anterior la que recordó a todos que el nombre de Crawford sigue en la conversación libra por libra, cuando derribó a Errol Spence Jr. en el segundo asalto, dos veces en el séptimo, y triunfó por nocaut en el noveno.

La misma confianza que llevó al combate con Spence es la seguridad y determinación que está llevando a lo que ha llamado la pelea más grande de su vida, a pesar de ser el desfavorecido por los apostadores.

“Me dijeron que nunca estaría donde estoy ahora”, dijo Crawford. “Me dijeron que necesitaba conseguir otro trabajo porque no iba a ser campeón mundial.

"Voy a ser victorioso. Y todos van a hablar de ello el domingo".