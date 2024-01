 Candidatea Siboldi a Tigres, América, Chivas y Rayados

"Yo considero que de repente hay equipos que se refuerzan y tratan de encarar con responsabilidad cada torneo y exigencia de la afición, cada equipo tiene sus objetivos de encarar cada torneo, diferentes formas de ver y de trabajar, entonces, sabemos que este equipo (Tigres) está siempre buscando pelear y salir campeón, piensan así América, Chivas y Monterrey, y bueno, tratan de reforzar los planteles para ser competitivos, pero esta liga es muy pareja".

Las anteriores son palabras del entrenador de Tigres, Robert Dante Siboldi, quien habló tras el empate de su equipo ante el modesto Gallos Blancos.

"Otros equipos que no tienen el presupuesto o capacidad económica compiten de otras formas, y tratan de estar en la liguilla, de competir y siento que esta liga siempre ha sido pareja, cualquiera le puede ganar a cualquiera si dejan de hacer las cosas que entrenan, yo me enfoco en la parte deportiva y veo que en todos los equipos hay buenos jugadores", comentó el uruguayo.

Sobre el partido en el Corregidora, dijo "Lamentablemente nos faltó tener mejor precisión y puntería la momento de definir, estamos tranquilos que vamos por el buen camino, hoy el juego lo controlamos y dominamos, intentamos llegar por bandas, por centros y paredes, con tiros de media distancia pero bueno, Querétaro se supo defender bien, planteó un partido que les resultó, rescataron un punto y destacar al arquero de ellos que tuvo un buen partido también, gracias a él no pudimos ganar".

EXPLICA SALIDA DE CÓRDOVA Y AUSENCIA DE GIGNAC

"Fue un golpe que lo mermó (Córdova) un poquito, por eso optamos por el cambio para no exponerlo más, estaba jugando bien tras un gran partido, como todos, hoy hicieron un gran partido".

"La ausencia de André, es que tuvo un problema gastrointestinal y no pudo recuperarse, es un jugador importante como todos y cada uno del plantel pero tenemos la confianza en Nico, está atravesando un buen momento, asistió en la jugada del empate, tenemos la semana para poderlo recuperar y tenerlo para el partido contra Pumas que no habíamos podido tener estas dos semanas desde que inició el torneo, no habíamos parado, ahora tenemos la semana completa para el partido que será complejo como todo rival que nos hemos enfrentado".

Comentarios