Cancelan por lluvia el último juego entre Yankees y Orioles

Una de las principales incógnitas para Nueva York es la disponibilidad de Aaron Judge, quien presenta una lesión en la pantorrilla

El partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore, programado para cerrar la temporada regular este domingo en el Yankee Stadium, fue cancelado debido a la lluvia persistente y no será reprogramado.

La decisión fue anunciada aproximadamente tres horas después del horario previsto para el inicio, fijado a las 13:05 horas. Las condiciones meteorológicas impidieron preparar el terreno, mientras los Yankees ni siquiera alcanzaron a publicar su alineación para el encuentro.

El juego no será disputado en otra fecha debido a que su resultado no modificaría la clasificación de la Liga Americana. Nueva York ya tenía asegurado su lugar en la postemporada, mientras Baltimore se encontraba eliminado.

Yankees terminan la campaña con 161 partidos

Con la cancelación, los Yankees concluyeron la temporada con marca de 93 victorias y 68 derrotas. Esta es la primera ocasión desde 2002 en que la organización no completa los 162 juegos de una campaña que no fue reducida previamente.

Nueva York recibió a 3 millones 297 mil 154 aficionados durante 79 fechas como local, cifra inferior a los 3 millones 392 mil 659 registrados en 80 jornadas durante la temporada anterior. El equipo también reportó 12 llenos en casa, frente a los 20 conseguidos el año pasado.

Por su parte, los Orioles cerraron con récord de 79 triunfos y 82 derrotas bajo la dirección de Craig Albernaz, quien cumplió su primera temporada como mánager. Baltimore mejoró respecto al registro de 75-87 del año anterior, aunque acumuló su segunda campaña consecutiva con marca perdedora.

Los Yankees dejaron atrás la temporada regular y ahora recibirán a los Medias Rojas de Boston en una serie de comodines de la Liga Americana que comenzará el martes en el Yankee Stadium.

Cam Schlittler será el encargado de abrir el primer juego, mientras que Max Fried está contemplado para el segundo compromiso. Gerrit Cole subiría al montículo en caso de que la serie, pactada al mejor de tres encuentros, llegue a un partido definitivo.

Aaron Judge permanece en duda

Una de las principales incógnitas para Nueva York es la disponibilidad de Aaron Judge, quien presenta una lesión en la pantorrilla y permanece en duda para la ronda de comodines.

Hasta este domingo, el jardinero únicamente había realizado ejercicios pliométricos y trabajo sobre una caminadora. Su evolución determinará si puede ser incluido en el roster para enfrentar a Boston o si los Yankees deberán comenzar la postemporada sin una de sus principales figuras ofensivas.