El partido en Guasave fue suspendido durante la tercera entrada tras reportes de detonaciones; la LMP confirmó su cancelación por seguridad

La violencia registrada en Guasave, Sinaloa, obligó a suspender y posteriormente cancelar el encuentro de beisbol entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, correspondiente a la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El partido se disputaba la noche del viernes 20 de noviembre en el estadio Kuroda Park cuando comenzaron a reportarse detonaciones de arma de fuego en distintos puntos de la ciudad. La situación generó momentos de tensión entre los asistentes y provocó que jugadores y aficionados buscaran resguardarse.

Detienen el partido durante la tercera entrada

El encuentro fue interrumpido cuando se jugaba la parte baja de la tercera entrada. Al escucharse los reportes de disparos, los peloteros dejaron el terreno de juego y se dirigieron a los vestidores, mientras que algunos aficionados permanecieron en sus asientos y otros corrieron hacia los pasillos y zonas interiores del inmueble.

Videos difundidos en redes sociales mostraron la reacción de los asistentes ante la situación de inseguridad. En las grabaciones se observa a personas buscando protección mientras se escuchan detonaciones en el exterior.

La incertidumbre se extendió entre quienes acudieron al estadio para presenciar el encuentro entre ambas novenas sinaloenses.

La Liga Mexicana del Pacífico confirma la cancelación

Horas después de la interrupción, la Liga Mexicana del Pacífico informó que, en coordinación con las autoridades locales, determinó cancelar definitivamente el juego para proteger a los aficionados.

En su comunicado, el circuito explicó: "Ante los hechos de seguridad suscitados durante las últimas horas en la ciudad de Guasave, la Liga Mexicana del Pacífico Banamex de la mano con las autoridades locales, y buscando salvaguardar la integridad de nuestros aficionados, determinaron la cancelación del juego que sostenían Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave en el Kuroda Park".

La liga también precisó que, de acuerdo con los reportes oficiales, los hechos violentos no ocurrieron en las inmediaciones del estadio.

"Así mismo, ante esta situación invitamos a la afición a seguir informados en cuentas oficiales de la LMP Banamex y Algodoneros de Guasave", agregó el organismo.

Violencia en Guasave provocó temor entre la población

La suspensión del encuentro ocurrió en medio de una jornada de enfrentamientos armados, incendios de vehículos y bloqueos en diferentes sectores de Guasave y otros municipios de Sinaloa.

Los hechos estuvieron relacionados con un operativo de fuerzas federales en la región, que derivó en una reacción armada y en el despliegue de corporaciones de seguridad. Ante el riesgo, las autoridades recomendaron a la población mantenerse resguardada y evitar los tramos carreteros afectados.

Hasta la publicación de los reportes consultados, no se había informado oficialmente sobre personas lesionadas entre los jugadores o aficionados que se encontraban en el Kuroda Park.