Cancelan carreras de F1 en Bahréin y Arabia Saudita por guerra

La FIA canceló las carreras de Fórmula 1 previstas para abril en Bahréin y Arabia Saudita, mientras el inicio del WEC fue aplazado por seguridad

Los Grandes Premios de Fórmula 1 programados para el próximo mes en Bahréin y Arabia Saudita fueron cancelados debido al agravamiento del conflicto en Medio Oriente.

En paralelo, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que la prueba inaugural del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), prevista para marzo en Qatar, será pospuesta hasta finales de octubre por motivos de seguridad.

De acuerdo con información difundida por agencias internacionales y medios como The Independent y Sky Sports, las autoridades de la FIA notificaron a los equipos la cancelación de los Grandes Premios este sábado, previo al inicio del GP de China.

La tensión en la región se ha intensificado tras recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha derivado en intercambios de drones y misiles en distintas capitales de la zona, incluida Manama, donde suele hospedarse gran parte del personal de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Bahréin.

Mientras el campeonato continúa su calendario en China con la segunda prueba de la temporada, la cancelación de ambas competencias dejó sin competencia al mes de abril y puso el calendario con 22 carreras

Según reportes de la BBC y The Independent, Bahréin y Arabia Saudita pagan algunas de las cuotas más altas para albergar una carrera de Fórmula 1: $60 y 7$2 millones de dólares respectivamente, lo que representa una gran pérdida económica.

El Gran Premio de Bahréin estaba programado para el 12 de abril y el de Arabia Saudita, en Yeda, para el fin de semana siguiente. Por ahora, el Gran Premio de Japón se mantiene en el calendario para el 29 de marzo, seguido por el Gran Premio de Miami el 3 de mayo.

Las opciones para reprogramar las carreras son limitadas debido a la saturación del calendario. Entre las sedes alternativas que se han mencionado figuran Autódromo Internacional del Algarve, Autódromo Enzo e Dino Ferrari y Circuito de Estambul, aunque fuentes citadas por la BBC consideran que no habría tiempo suficiente para organizar los eventos.

La resistencia también fue afectada

En el caso del WEC, la FIA informó que la prueba prevista en Qatar será reprogramada para octubre, por lo que el campeonato comenzará con las Seis Horas de Imola, que se disputarán del 17 al 19 de abril.

Las autoridades del organismo rector han reiterado que la seguridad de pilotos, equipos, trabajadores y espectadores seguirá siendo la prioridad absoluta ante la situación geopolítica en la región.