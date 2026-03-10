Cancela NBA tributo de Hawks a club de striptease

La liga frenó el homenaje al club Magic City tras críticas de aficionados, jugadores y socios; el evento estaba previsto para el 16 de marzo.

La NBA anunció la cancelación de un evento que los Atlanta Hawks tenían previsto realizar para rendir homenaje al club nocturno Magic City de Atlanta. La decisión fue tomada por la liga después de que surgieran preocupaciones entre distintos sectores vinculados al campeonato.

El tributo estaba programado para el 16 de marzo, día en que los Hawks enfrentarían al Orlando Magic en un partido de temporada regular. La promoción formaba parte de una iniciativa del equipo para reconocer la influencia cultural que el establecimiento ha tenido en la ciudad.

Sin embargo, tras analizar la situación, la liga determinó suspender el evento antes de que se llevara a cabo.

Adam Silver confirma cancelación del evento

El comisionado de la NBA, Adam Silver, explicó que la liga se comunicó con la directiva de los Hawks cuando tuvo conocimiento de la promoción para conocer los detalles del homenaje planeado.

Tras evaluar la propuesta y escuchar distintas posturas dentro de la organización deportiva, la NBA decidió detener la iniciativa.

“Cuando nos enteramos de la promoción programada por los Atlanta Hawks, nos pusimos en contacto con la directiva de los Hawks para entender mejor sus planes y su razonamiento”.

“Aunque valoramos la perspectiva del equipo y su deseo de seguir adelante, hemos escuchado una gran preocupación por parte de una amplia variedad de protagonistas de la liga, incluidos aficionados, socios y empleados. Creo que cancelar esta promoción es la decisión correcta para la comunidad más amplia de la NBA”.

El evento pretendía reconocer al club Magic City, un establecimiento conocido en Atlanta que ha sido mencionado en distintas ocasiones dentro de la cultura del baloncesto y el entretenimiento de la ciudad.

Jugadores también expresaron críticas al tributo

Además de las reacciones de aficionados y miembros de la organización, algunos jugadores de la liga expresaron su desacuerdo con el homenaje planeado por los Hawks.

Entre ellos se encuentra el jugador de los San Antonio Spurs, Luke Kornet, quien cuestionó públicamente el concepto del evento.

El basquetbolista criticó que la iniciativa pudiera interpretarse como una forma de cosificar a la mujer, argumento que también fue retomado en parte de las discusiones que surgieron en torno a la promoción.