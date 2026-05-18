Campeonato Nacional de Muaythai confirma auge histórico en México

Más de 220 atletas de 20 estados compiten en la ENED por la gloria nacional y por un lugar en las preselecciones rumbo a eventos continentales y mundiales

El Campeonato Nacional de Muaythai 2026 arrancó este fin de semana como una clara muestra del crecimiento sostenido de esta disciplina en México, reuniendo a más de 220 atletas provenientes de 20 estados de la República en las instalaciones de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), organismo perteneciente a la CONADE.

La competencia no solo representa la disputa por los títulos nacionales, sino también una plataforma decisiva para definir a las y los deportistas que integrarán las preselecciones mexicanas rumbo a los compromisos internacionales más importantes del año.

La ceremonia inaugural fue encabezada por el embajador de Tailandia en México, Rooge Thammongkol, junto a Rita Pasos, directora de la ENED, y Óscar Pérez, presidente de la Federación Mexicana de Muaythai (FEMEM), en un acto que subrayó la relevancia institucional y diplomática que ha adquirido este deporte en el país.

También participaron figuras como el Capitán Julio César Trejo López, Fernando Granados, presidente de la Federación Nacional de Kickboxing (FENAKIB), y Jezabel Olmos, presidenta de la Federación Mexicana de Pole Sports (FEMEXPOLE), reflejando el respaldo creciente a disciplinas de combate emergentes.

En juego, el pase a eventos de talla mundial

Las y los competidores buscan asegurar un lugar en las preselecciones nacionales que representarán a México en dos grandes citas internacionales de 2026: el Campeonato Panamericano de Mayores en Uruguay, programado para octubre, y el Campeonato Mundial Juvenil en Grecia, previsto para noviembre.

Esto convierte al certamen en una pieza fundamental dentro del nuevo ciclo competitivo del muaythai mexicano.

Entre los nombres más destacados del campeonato aparecen Marlon Jiménez y Alan Uribe, medallistas mundiales juveniles que ya son considerados parte de la nueva generación de élite del muaythai nacional.

Su presencia refuerza la percepción de que México no solo mantiene crecimiento en participación, sino también en calidad competitiva dentro del panorama internacional.

La gran figura mexicana del momento, Laura Burgos, bicampeona mundial, no participó en esta edición del Nacional debido a su preparación en Tailandia, donde enfrentará el próximo 23 de mayo a la brasileña Barbara Aguiar en la prestigiosa Serie Mundial Rajadamnern, considerada una de las vitrinas más importantes del planeta para esta disciplina.

Su ausencia, lejos de restar relevancia al torneo, confirma el nivel internacional que ya alcanzan las máximas exponentes mexicanas.

El evento también ratifica el compromiso de la CONADE con el desarrollo del muaythai, luego de que en 2025 Villas Tlalpan fuera sede del Campeonato Panamericano de la especialidad.