¡Campeonas! Sultanes femenil se corona en la Serie de la Reina 26

El equipo logró reponerse de un inicio complicado con marca de 3 victorias y 9 derrotas, para cerrar la campaña regular con récord de 15-13

Sultanes Femenil conquistó la Serie de la Reina luego de imponerse con autoridad 12-1 a Diablos Rojos Femenil en el Juego 4, asegurando el campeonato tras cerrar la serie 3-1 en la Liga Mexicana de Softbol.

Explosivo arranque encamina el triunfo

La novena regiomontana marcó el ritmo del encuentro desde el inicio, al hacerse presente en el marcador durante las primeras cuatro entradas. Sultanes anotó una carrera en el primer episodio y posteriormente sumó dos en cada uno de los capítulos dos, tres y cuatro, construyendo una ventaja contundente de 7-0.

El ataque comenzó temprano ante la abridora estadounidense Carley Hoover, quien permitió la primera carrera tras un cuadrangular de Morgan Howe, encargada de abrir el orden al bat. Más adelante, sencillos productores de Marcia Merino y Savannah Wysocki ampliaron la diferencia en la segunda entrada, lo que provocó la salida de Hoover, siendo relevada por Yilian Tornés.

Sin embargo, la relevista tampoco logró frenar la ofensiva regiomontana, que sumó dos carreras más en la tercera y otras dos en la cuarta entrada.

Reacción de Diablos y respuesta inmediata

Diablos Rojos Femenil evitó la blanqueada en la quinta entrada gracias a un cuadrangular solitario de Jazmyn Jackson, que colocó el marcador 7-1.

No obstante, la respuesta de Sultanes fue inmediata y definitiva. En la sexta entrada, Monterrey armó un rally de cinco carreras que terminó por sentenciar el encuentro. Destacaron un cuadrangular de tres anotaciones de Baylee Klingler, un doblete productor de Yanina Treviño y una rola impulsora de Nalleli López.

Dominio desde la lomita

En el pitcheo, la abridora Katerina Kindermannova tuvo una actuación sólida al trabajar durante 5.2 entradas, en las que permitió únicamente una carrera y seis hits, además de otorgar cuatro bases por bolas y recetar seis ponches, llevándose la victoria.

Un campeonato construido desde la remontada

El título de Sultanes Femenil representa la culminación de una destacada recuperación a lo largo de la temporada. El equipo logró reponerse de un inicio complicado con marca de 3 victorias y 9 derrotas, para cerrar la campaña regular con récord de 15-13.

Este repunte incluyó 12 triunfos en sus últimos 16 juegos, lo que les permitió avanzar a los playoffs desde el tercer lugar del standing.

Durante los Playoffs, eliminaron a El Águila de Veracruz en cinco juegos (3-2) y posteriormente aseguraron el campeonato al imponerse en cuatro encuentros (3-1) ante Diablos Rojos Femenil.

¡SOMOS CAMPEONAS! 🏆 ¡SOMOS LAS REINAS!



¡La tercera si fue la vencida y hoy levantamos nuestra primera corona de la @LigaMexSoft ! 👑



¡Por y para ustedes familia Sultán! ¡GRÍTALO MONTERREY! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/0zix38t2fL — Sultanes Femenil Oficial (@SultanesFemenil) March 22, 2026

Resultados de la Serie de la Reina

Juego 1: Diablos 1-2 Sultanes

Juego 2: Diablos 3-1 Sultanes

Juego 3: Sultanes 8-7 Diablos

Juego 4: Sultanes 12-1 Diablos

Con este triunfo, Sultanes se convierte en el tercer equipo de la historia en conseguir el campeonato en este formato de Softball desde su inicio en 2024, los otros dos equipos que se convirtieron en campeones fueron los Charros de Jalisco y los Diablos Rojos de México.