Campeón olímpico, Shaun White, sorprende con pirueta en NY

El triple campeón olímpico de snowboard protagonizó un impresionante espectáculo en Central Park aprovechando la tormenta de nieve

El triple campeón olímpico de snowboard, Shaun White, protagonizó un impresionante espectáculo en Central Park aprovechando la tormenta de nieve que cubrió de blanco gran parte de Nueva York.

En un video publicado en su Instagram, se le ve realizando saltos por encima de dos personas sentadas, mientras decenas de curiosos forman un círculo para presenciar sus acrobacias.

White continuó con maniobras similares sobre otras personas que se animaron a sentarse frente a una pequeña rampa, utilizada por el deportista para ganar altura y realizar saltos espectaculares.

Además de sus tres medallas de oro en 'halfpipe' en los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006, Vancouver 2010 y Pyeongchang 2018, White es el snowboarder más premiado en los X Games, con 18 preseas. Entre sus trucos destacados también se incluyeron mortales hacia adelante que provocaron gritos de admiración del público.

La tormenta que azota la costa este de Estados Unidos ha dejado al menos 15 muertos, provocó cortes de electricidad en más de un millón de hogares y generó un caos aéreo histórico, con más de 11, 000 vuelos cancelados y 17, 000 retrasos, según el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Se registraron acumulaciones de 15 a 40 centímetros de nieve y aguanieve en muchas zonas, incluida Nueva York, y se prevé que continúen las precipitaciones y se formen capas considerables de hielo hasta este lunes.