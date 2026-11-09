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¡Campeón! Mercedes gana noveno campeonato de constructores en F1

Por: Diana Valeria Leyva

08 Noviembre 2026, 15:11

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El resultado permitió a la escudería celebrar un nuevo campeonato de constructores y compensar los problemas y errores de estrategia que enfrentó en la carrera

¡Campeón! Mercedes gana noveno campeonato de constructores en F1

La escudería Mercedes confirmó su noveno título de constructores de la Fórmula 1, pese a un fin de semana complicado en el Gran Premio de São Paulo, donde sus pilotos George Russell y Kimi Antonelli terminaron fuera del podio.

Russell finalizó en la cuarta posición, mientras que Antonelli, quien ya había sido proclamado campeón, concluyó quinto en el circuito de Interlagos.

TEAM STANDINGS (after 20 rounds) Mercedes strike gold 🥇 #F1 #BrazilGP https://t.co/Zh4UBcoGYN

— Formula 1 (@F1) November 8, 2026

 

El resultado permitió a Mercedes celebrar un nuevo campeonato de constructores y compensar los problemas y errores de estrategia que enfrentó durante la competencia disputada bajo condiciones meteorológicas cambiantes.

Su primer título se consolidó en 2014

Este campeonato representa el regreso de Mercedes a la cima de la categoría, después de cinco temporadas sin conquistar el título de constructores. Además, le permite igualar a Williams como la tercera escudería más ganadora en la historia de la Fórmula 1.

La historia de Mercedes en el campeonato de constructores está marcada principalmente por su dominio durante la era híbrida de la Fórmula 1.

Estos son los años en los que consiguió sus nueve campeonatos:

NúmeroTemporadaContexto
12014Inicio de su dominio en la era híbrida.
22015Segundo campeonato consecutivo.
32016Tercer título consecutivo.
42017Cuarto título consecutivo.
52018Quinto campeonato consecutivo.
62019Sexto título consecutivo.
72020Igualó el récord de Ferrari de seis campeonatos consecutivos.
82021Octavo título consecutivo, un récord histórico.
92026Regresó a la cima después de cinco temporadas.

Durante ocho temporadas consecutivas, Mercedes conquistó el campeonato de constructores, con pilotos como Lewis Hamilton, Nico Rosberg y Valtteri Bottas como protagonistas de aquella etapa.

Su racha de ocho campeonatos consecutivos se convirtió en un récord para la categoría, superando las seis coronas consecutivas que Ferrari había conseguido entre 1999 y 2004.

La escudería alemana necesitaba sumar al menos tres puntos más que su rival italiano durante el fin de semana para asegurar matemáticamente el campeonato.

¿Qué escuderías tienen más campeonatos de constructores?

Con su novena corona, Mercedes también modificó el listado histórico de las escuderías más exitosas de la Fórmula 1.

PosiciónEscuderíaTítulos
1Ferrari16
2McLaren10
3Mercedes9
3Williams9
5Lotus7
6Red Bull6

Su novena corona representa el regreso de una de las organizaciones más dominantes de la historia reciente de la Fórmula 1.

 

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