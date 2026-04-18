Campeón de UFC Carlos Ulberg es operado tras pelea vs Prochazka

El peleador fue sometido a una cirugía reconstructiva de rodilla, procedimiento necesario para reparar el ligamento dañado y estabilizar la articulación.

La victoria de Carlos Ulberg ante Jiří Procházka dejó más dudas que celebraciones. Aunque el neozelandés logró imponerse en el octágono, el combate terminó por revelar una lesión grave en la rodilla que derivó en cirugía y lo mantendrá fuera de actividad durante varios meses.

El enfrentamiento, celebrado en el UFC 327, cambió de rumbo desde los primeros instantes. Ulberg sufrió una mala pisada que provocó un movimiento anormal en su rodilla, situación que fue evidente conforme avanzaron los segundos iniciales del combate.

Una lesión desde el inicio del combate

A pesar de la lesión, Ulberg decidió continuar. Sin embargo, la inestabilidad en la articulación condicionó su desempeño desde el arranque, limitando su movilidad y obligándolo a modificar su estrategia dentro del octágono.

Procházka, reconocido por su estilo agresivo, detectó rápidamente la situación y comenzó a presionar el ritmo y castigar la zona afectada, buscando aprovechar la desventaja física de su rival.

El combate se tornó incómodo para Ulberg, quien optó por reducir desplazamientos y esperar oportunidades más claras para atacar.

El nocaut en medio de la adversidad

En medio de ese escenario, Ulberg encontró el momento preciso. En un intercambio, conectó un gancho de izquierda en contragolpe que derribó a Procházka, para después cerrar la pelea con una serie de golpes en el suelo.

El resultado fue un nocaut en el primer round, una victoria que reflejó más resistencia y precisión que dominio absoluto dentro del combate.

No obstante, tras el enfrentamiento, la atención se centró en su estado físico.

Wooow ‼️ Se acaboooooó 🔥 Carlos Ulberg noquea y se convierte en campeón haciendo historia para su país 😱#UFC327 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/3O5UrVhchz — UFC Español (@UFCEspanol) April 12, 2026

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Diagnóstico: una lesión de alto impacto

Los estudios médicos confirmaron que Ulberg sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior (ACL), además de daños en la tibia y contusiones óseas, una combinación que compromete seriamente la estabilidad de la rodilla.

El ligamento cruzado anterior es clave para los movimientos explosivos, cambios de dirección y equilibrio, por lo que su lesión representa una de las más delicadas en deportes de contacto.

Cirugía y tiempo de recuperación

Tras el diagnóstico, el peleador fue sometido a una cirugía reconstructiva de rodilla, procedimiento necesario para reparar el ligamento dañado y estabilizar la articulación.

El proceso de recuperación contempla una rehabilitación prolongada, con un tiempo estimado de entre seis y nueve meses, aunque podría extenderse dependiendo de su evolución.

Durante este periodo, Ulberg deberá enfocarse en recuperar fuerza, movilidad y confianza en la articulación antes de pensar en su regreso al octágono.

Un triunfo con consecuencias

La pelea ante Procházka dejó una imagen clara: un peleador que logró imponerse en condiciones adversas, pero que terminó pagando el costo físico.

Ahora, más allá de la victoria, el reto para Ulberg será su recuperación y el regreso a la competencia, en un contexto donde una lesión de esta magnitud puede marcar el rumbo de su carrera en el corto plazo.

¿Qué pasará con el campeonato de Carlos Ulberg?

Ante la gravedad de la lesión y por el tiempo de inactividad que tendrá Ulberg para dedicar tiempo a su proceso de recuperación, hay dos opciones que podrían pasar a raíz del acontecimiento de esta lesión:

Una disputa por un cinturón interino entre dos de los mejores peleadores de las 205 libras para determinar un campeón parcial, para no estancar de cierta forma la división sin un campeón activo.

Actualmente, los nombres que pueden participar para una posible pelea por el campeonato interino son los 5 mejores peleadores ubicados en el ranking de la división, de los cuales son: Magomed Ankalaev, Jiří Procházka, Jan Blachowicz, Khalil Rountree Jr (Alex Pereira, siendo el número 2 de la división, no puede participar por subir de división)

La otra opción es que el campeón Carlos Ulberg deje vacante el cinturón y dos de los peleadores ya antes mencionados disputen un combate para determinar un nuevo campeón indiscutido de las 205 libras.