Campeón de Liga MX Femenil se definirá en domingo por primera vez

La ida entre América y las 'Amazonas' será este jueves, mientras que la vuelta se disputará este domingo por primera vez en la historia de la categoría

La definición por el título del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil marcará un momento histórico.

Pues, además de la posibilidad de que Tigres Femenil se corone por séptima vez, la liga confirmó este lunes las fechas y horarios para la final, misma que será la primera en la historia de la categoría que se dispute en jueves y domingo.

La GRAN FINAL está a la vuelta.



Horarios listos.



— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 17, 2025

La Federación Mexicana de Futbol seleccionó este jueves 20 de noviembre a las 20:00 horas el día para la ida de la gran final, la cual se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Este encuentro se empalmará con los dos partidos de Play In de la Liga MX, pues el encuentro entre Pachuca y Pumas se disputará a las 19:00 horas y el Tijuana vs. Juárez a las 21:00 horas.

Para la vuelta, la liga agendó el juego de "matar o morir" para el domingo 23 a las 17:00 horas en "El Volcán".

Hasta el momento, la Liga MX no ha confirmado cuál será el horario para el último partido de play-in.