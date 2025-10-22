Campeón de Copa Sudamericana recibirá más de $6 mdd

Cuatro semifinalistas buscan disputar la Copa Sudamericana 2025 que se jugará el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay, confirmó la Conmebol

La Copa Sudamericana 2025, en su vigésima cuarta edición, entra en su fase decisiva con cuatro clubes que sueñan con levantar el trofeo y escribir su nombre en la historia del segundo torneo más importante de clubes en de la región: Universidad de Chile, Lanús, Atlético Mineiro e Independiente del Valle.

Este año, la Conmebol repartirá más de 80 millones de dólares en premios: el campeón se llevará 6.5 millones de dólares, medio millón más que en 2024, mientras que el subcampeón recibirá 2 millones.

"Este incremento refleja el compromiso de la Conmebol con el fortalecimiento del fútbol sudamericano", indicó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que tiene su sede en la ciudad paraguaya de Luque, en la red social X.

Los partidos de ida se juegan entre el 21 y el 23 de octubre, y los de vuelta entre el 28 y el 30. Los ganadores se enfrentarán en la gran final en Paraguay.



Además del trofeo y el premio económico, el campeón obtendrá una plaza en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y disputará la Recopa Sudamericana contra el campeón de la Libertadores.

¿Cuánto han ganado los semifinalistas hasta ahora?