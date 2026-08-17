Camerún femenil vence a Malawi y conquista su primera Copa África

El título permitió a Camerún dejar atrás las finales perdidas en 2004, 2014 y 2016, además de varias participaciones en las que terminó en el tercer puesto

Camerún convirtió una segunda oportunidad en el mayor logro de su historia al derrotar 3-0 a Malawi y conquistar por primera vez la Copa Africana de Naciones Femenina, en la final disputada en el Estadio Moulay El Hassan de Rabat, Marruecos.

Las Leonas Indomables llegaron al torneo mediante un repechaje, después de quedar eliminadas en la fase clasificatoria. La ampliación de 12 a 16 selecciones les permitió obtener un lugar por su posición en la clasificación mundial, una oportunidad que terminaron aprovechando para levantar el trofeo continental.

Camerún resuelve la final durante el primer tiempo

Malawi comenzó el encuentro con determinación, pero su resistencia terminó al minuto 20, cuando Marie Ngah Manga conectó un remate de cabeza y aprovechó una salida equivocada de la guardameta para abrir el marcador.

El tanto tuvo un significado especial, pues fue el primero conseguido por Camerún en una final de la competencia, luego de haberse quedado sin anotar en sus tres participaciones anteriores por el campeonato.

Diez minutos después, Naomi Ndjoah Eto, jugadora del Sassuolo, amplió la ventaja de las camerunesas. Antes del descanso, Ngah Manga volvió a aparecer en el área y completó su doblete para colocar el 3-0 que encaminó la coronación.

Malawi generó algunas oportunidades durante la segunda mitad, pero la portera Michaely Bihina respondió en los momentos de mayor peligro y evitó cualquier intento de remontada.

En el tiempo añadido, Gabrielle Onguene envió nuevamente el balón a las redes, aunque la anotación que habría representado el cuarto gol fue anulada por fuera de lugar.

De eliminada en la clasificación a campeona continental

El título permitió a Camerún dejar atrás las finales perdidas en 2004, 2014 y 2016, además de varias participaciones en las que terminó en el tercer puesto.

Su camino hacia el campeonato incluyó la eliminación de dos potencias. En cuartos de final venció 1-0 a Nigeria, máxima ganadora del torneo, mientras que en semifinales superó 3-1 en penales a la anfitriona Marruecos, después de empatar sin goles durante 120 minutos.

Con la victoria, Camerún se convirtió en la cuarta selección campeona de África, uniéndose a Nigeria, Guinea Ecuatorial y Sudáfrica. Las nigerianas conservan el dominio histórico de la competencia con diez títulos.

Malawi hace historia en su primera participación

A pesar de la derrota, Malawi cerró una actuación histórica al alcanzar el subcampeonato en su debut. La selección se convirtió en la revelación del torneo tras vencer a Nigeria durante la fase de grupos y eliminar posteriormente a Ghana y Argelia.

Las hermanas Tabitha y Temwa Chawinga fueron determinantes en el recorrido de un equipo que llegó al partido definitivo sin experiencia previa en la competencia continental.

Además de disputar la final, Camerún y Malawi aseguraron su clasificación al Mundial femenino de Brasil 2027 al alcanzar las semifinales, por lo que ambas selecciones cerraron el torneo con un logro que trasciende la disputa por el título.

Camerún completó así una de las historias más inesperadas de la edición 2026: comenzó fuera del torneo, recibió una nueva oportunidad por la ampliación del formato y terminó levantando por primera vez el máximo trofeo del balompié femenino africano.