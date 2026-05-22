¡Cambió de rayas! Rayados confirma a Matías Almeyda como DT

El Monterrey anunció el regreso del "Pelado" al fútbol mexicano, luego de estar algunos años en Europa con AEK Atenas y el Sevilla

¡La espera terminó! El Club de Fútbol Monterrey confirmó a su nuevo timonel, de cara al Apertura 2026: Matías Almeyda, quien regresará a México tras un buen paso por Europa.

La noticia fue anunciada por Azteca Noreste Deportes desde el 7 de mayo, cuando fuentes informaron a este medio que el argentino sería el nuevo entrenador de "La Pandilla".

Matías Almeyda es nuevo director técnico de los Rayados. 🇫🇮🔥



¡Bienvenido al Monterrey, Profe! 👊🏼💙 pic.twitter.com/8NKCeXjmYO — Rayados (@Rayados) May 21, 2026

Con fogueo de alto calibre

Almeyda llegará a la Sultana del Norte luego de tomar experiencia valiosa en el Viejo Continente, pues estuvo cuatro años, tres con el AEK de Atenas, donde tuvo muy buen rendimiento, pues conquistó un doblete nacional en la 22/23.

Su buen rendimiento llevó a que el Sevilla pusiera los ojos en él y le confiara su proyecto; sin embargo, su desempeño quedó muy lejos de lo esperado, pues dirigió 32 partidos entre LaLiga y Copa del Rey, con saldo de 15 derrotas, 7 empates y apenas 10 triunfos.

Dentro de todo esto, una mancha grave fue la eliminación en Dieciseisavos de copa a manos del Alavés.

Se las sabe todas

Aunque viene de Europa, el "Pelado" conoce a la perfección la Liga MX, pues acá es recordado por su brillante paso con Chivas, donde conquistó todos los títulos que se le pusieron enfrente.

Almeyda estuvo al frente del "Rebaño" por tres años, en los que dirigió 147 encuentros entre todas las competencias y terminó con saldo de 64 victorias, 40 empates y 43 derrotas. Además, ganó un triplete de Liga, Copa y Concachampions; siendo estos los últimos títulos que alzó el Guadalajara.

¿Misión imposible?

Matías tiene una tarea muy compleja: levantar a un equipo que está en la lona anímica y futbolísticamente, pues este semestre no avanzó a la Liguilla, algo inaudito para uno de los planteles más ricos de América.

No obstante, ya con una nueva directiva encabezada por Dennis te Kloese, el club podría tomar un nuevo rumbo que le permita volver a pelear en lo más alto de la tabla.