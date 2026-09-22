Cambian horario del Tigres vs Puebla por partido del Tri

El duelo de Jornada 10 se jugará a las 21:10 horas del sábado 26 de septiembre, tras coincidir con el amistoso entre México y Colombia

La euforia por el nuevo proceso de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030 ya se empieza a notar, pues el duelo entre Tigres y Puebla de la Jornada 10 cambió de horario por el Tri.

El partido entre felinos y camoteros estaba previsto para jugarse el próximo sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas, pero tuvo que ser reprogramado, pues a esa misma hora se jugará el amistoso entre México y Colombia.

Fue a través de sus redes sociales que el cuadro universitario dio a conocer que el partido se jugará solo unas horas más tarde, exactamente a las 21:10 horas.

⚠️📆 Cambio de horario para nuestro partido de este sábado ante Puebla en El Volcán. pic.twitter.com/546E7NVT04 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 21, 2026 Tigres llegará a este duelo con la esperanza de reponerse de la derrota ante Juárez y poder sumar de a tres para mantener esperanzas de meterse a la fiesta grande. Este partido marcará el inicio del proceso de Rafael Márquez, quien, después de dejar los banquillos del Barcelona B, se unió al equipo de Javier Aguirre con la condición de ser el próximo director de México para el proceso del siguiente Mundial. Curiosamente, además de sufrir un retraso por el partido del Tri, para esta fecha FIFA, el equipo regio no tuvo ningún convocado nacional.