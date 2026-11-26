En la Champions Asiática, el Gol Gohar denunció que habría consumido alcohol y amenazó con no disputar el segundo tiempo si el silbante permanecía en la cancha

La Champions Asiática se convirtió en tema de discusión en redes sociales después de que se viralizaran imágenes y videos de cómo, durante un partido, el árbitro central fuera sustituido al medio tiempo por presuntamente arbitrar bajo los efectos del alcohol.

Fue durante el partido entre Al Jazira de Qatar y Gol Gohar de Irán, por la quinta fecha de la AFC Champions League Two, cuando el cuadro iraní denunció que el colegiado había consumido alcohol y amenazó con no salir a jugar el segundo tiempo.

Tras esto, el árbitro sirio Hanna Hattab fue sustituido durante el descanso del encuentro, celebrado este miércoles 25 de noviembre en Abu Dabi.

La denuncia fue dada a conocer por un representante del Gol Gohar tras el encuentro.

Fue durante una entrevista al medio iraní Varzesh3 que el directivo explicó que habían informado de su inconformidad a la Confederación Asiática de Futbol (AFC) y que sus jugadores no regresarían a la cancha mientras Hattab siguiera como árbitro central.

Polémica por decisión arbitral durante el partido

La polémica estalló cuando, al minuto 32, Hattab señaló una falta sobre Ali Asghar Ashouri, jugador del Gol Gohar, y mostró la tarjeta amarilla a Ersin Destanoğlu, portero del Al Jazira.

Tras la infracción, el encuentro permaneció detenido durante aproximadamente cuatro minutos. Seguidamente, Hattab consultó al cuarto árbitro y, según la versión difundida por el periodista Erfan Hoseiny, rectificó la amonestación. Sin embargo, la tarjeta aparece en algunos registros estadísticos del partido.

🚨 URGENTE: En la Champions Asiatica II tuvieron que cambiar al árbitro porque estaba BORRACHO. 🍻 Tomó tanto alcohol que hubo un foul en mitad de cancha y AMONESTÓ AL ARQUERO!! https://t.co/sWc4QChOzG — 🦵💥 MEJORES PATADAS ⚽️💀 (@mejorespatadas1) November 25, 2026 Cuando terminó el primer tiempo, las cámaras de televisión mostraron a Mehdi Rahmati, entrenador del Gol Gohar, dando indicaciones a integrantes de su banquillo para que buscaran una explicación del árbitro sobre aquella decisión. Esta discusión se trasladó al túnel de vestidores, pues el equipo de Irán condicionó su regreso al campo a la situación del árbitro. Tras esto, se decidió que el cuarto árbitro, el que señaliza los cambios, dirigiera la parte complementaria. No existe prueba de intoxicación Aunque el Gol Gohar atribuyó el comportamiento de Hattab al consumo de alcohol, la denuncia no equivale a una prueba de intoxicación. Hasta el momento no existe una prueba de alcoholemia ni una resolución disciplinaria contra el árbitro sirio.