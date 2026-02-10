Cambia de horario el Cruz Azul vs Tigres de la jornada 6

La Liga MX dio a conocer que el partido está programado para el domingo 15 de febrero a las 16:30 horas, sin detallar las razones del ajuste

La Liga MX informó una modificación en el horario del partido entre Cruz Azul y Tigres correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2026, que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc.

De acuerdo con el comunicado oficial, el encuentro quedó programado para el domingo 15 de febrero a las 16:30 horas, tiempo del centro de México.

“La Liga BBVA MX informa cambio de horario para el partido entre @CruzAzul y @TigresOficial”, publicó la competencia en sus canales oficiales, sin detallar las razones del ajuste.

El encuentro de la Jornada 6 se disputará este domingo 15 de febrero a las 16:30 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

Duelo directo en la cima

El choque promete emociones, ya que ambos equipos atraviesan un arranque sólido en el torneo. Tigres marcha en el segundo sitio de la clasificación con 10 unidades, producto de tres victorias, un empate y una derrota.

Cruz Azul, por su parte, también suma 10 puntos, aunque aparece tercero debido a la diferencia de goles, lo que convierte el partido en una oportunidad clave para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Antecedente reciente y cuentas pendientes

La rivalidad viene encendida desde el último enfrentamiento entre ambos, ocurrido el 6 de diciembre en la semifinal de vuelta del torneo anterior en el Estadio Universitario, donde los felinos avanzaron gracias a su mejor posición en la tabla.

Ese resultado todavía pesa en el entorno celeste, que buscará revancha en un escenario neutral como el inmueble poblano.