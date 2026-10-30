Califica Rafa Márquez a 'Checo' Pérez como leyenda del deporte

El seleccionador nacional convivió con el piloto tapatío en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez durante la jornada de actividades previa al GP de México

Dos de las máximas figuras del deporte mexicano, el entrenador de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, y el piloto de Fórmula Uno, Sergio "Checo" Pérez, protagonizaron un encuentro especial este jueves en el marco de las actividades previas al Gran Premio de México, al reunirse en el hospitality de la escudería Cadillac dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El exdefensa del Barcelona y actual estratega del combinado nacional fue uno de los invitados especiales de Cadillac para la jornada destinada a actividades con medios de comunicación y compromisos promocionales de los pilotos.

De acuerdo con reportes desde el paddock, Márquez recorrió diversas áreas del circuito y los garajes de las escuderías antes de arribar a las instalaciones del equipo estadounidense, donde sostuvo una conversación de aproximadamente diez minutos con Checo Pérez.

Aunque no trascendieron detalles de la charla, la reunión reunió a dos referentes del deporte nacional que han marcado época en sus respectivas disciplinas. Pérez, actual piloto de Cadillac, mantiene además una estrecha relación con el futbol, al ser reconocido aficionado del Club América y seguidor de la Selección Mexicana.

Durante su visita al circuito capitalino, Rafael Márquez aprovechó para reconocer la trayectoria del tapatío, a quien calificó como "un ídolo" y "una leyenda" del deporte mexicano, especialmente en una fecha significativa para el jalisciense, quien afrontará este fin de semana la carrera número 300 de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.

"Felicitarlo. Para nosotros los mexicanos es un ídolo, una leyenda, y que disfrute su Gran Premio", expresó el técnico nacional al ser cuestionado sobre la presencia de Pérez en el evento.

La imagen de ambos personajes compartiendo el paddock se convirtió rápidamente en uno de los momentos destacados de la jornada previa al Gran Premio de México, reuniendo en un mismo espacio a dos de los deportistas mexicanos más influyentes de las últimas décadas.