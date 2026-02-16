Caín Velásquez sale de prisión bajo libertad condicional

Velásquez fue sentenciado a cinco años de cárcel tras declararse “no contest” a cargos relacionados con un tiroteo ocurrido en febrero de 2022

El excampeón de peso pesado de la UFC Caín Velásquez fue liberado de una prisión estatal en California tras obtener la libertad condicional, luego de cumplir parte de la sentencia que enfrentaba por un caso ocurrido en 2022.

La salida del expeleador se concretó el 15 de febrero de 2026, después de que las autoridades consideraran el tiempo ya cumplido en custodia y bajo arresto domiciliario, así como otros factores establecidos por el sistema penitenciario.

¿Por qué fue capturado Caín Velásquez?

Velásquez fue sentenciado a cinco años de cárcel tras declararse “no contest” a cargos relacionados con un tiroteo ocurrido en febrero de 2022 en el condado de Santa Clara, California, el incidente se registró luego de que el expeleador persiguiera un vehículo en el que viajaba un hombre acusado de presunto abuso contra un familiar menor del deportista.

Durante la persecución se realizaron múltiples disparos, uno de los cuales impactó al padrastro del señalado, quien resultó herido sin que las lesiones pusieran en riesgo su vida, el caso generó amplia atención mediática tanto en el ámbito deportivo como judicial.

Reducción de pena y libertad anticipada

Aunque la condena original era de cinco años, la sentencia contempló créditos por tiempo servido, incluyendo meses en prisión preventiva y arresto domiciliario con monitoreo electrónico, todo esto permitió que el excampeón México-americano fuera elegible para libertad condicional antes de cumplir la totalidad de la pena.

La liberación no implica el cierre definitivo del caso, ya que deberá cumplir con las condiciones impuestas por la autoridad, entre ellas supervisión y restricciones específicas durante el periodo de libertad condicional.

Reacciones y nueva etapa

La noticia ha provocado diversas reacciones dentro de la comunidad de las artes marciales mixtas, Velásquez, quien fue una de las figuras más destacadas en la historia de los pesos pesados de la UFC, el expeleador ha manifestado su intención de enfocarse en su familia y en proyectos personales relacionados con bienestar físico y mental.

Con su salida, el exmonarca inicia una nueva etapa fuera del entorno penitenciario, mientras cumple con las disposiciones legales correspondientes.

Carrera de Caín dentro de la UFC

El expeleador nacido en Salinas California EUA de padres mexicanos tuvo una brillante carrera dentro de la mejor empresa de artes marciales mixtas.

Cain Velasquez registró un récord profesional de 14 victorias y 3 derrotas en artes marciales mixtas, consolidándose como uno de los pesos pesados más dominantes de su generación, su carrera en la Ultimate Fighting Championship comenzó en 2008 con un nocaut técnico sobre Brad Morris y rápidamente encadenó triunfos ante rivales como Jake O'Brien y Cheick Kongo, lo que lo colocó en la órbita titular por el campeonato de los pesos pesados.

En 2010 conquistó el campeonato de peso completo al vencer por TKO a Brock Lesnar, después perdió el cinturón en su primera defensa frente a Junior dos Santos en 2011, pero lo recuperó en 2012 al derrotarlo en la revancha, posteriormente, defendió con éxito el título ante Antonio Silva y nuevamente ante dos Santos en la trilogía.

A lo largo de su paso por la UFC también enfrentó a nombres como Antonio Rodrigo Nogueira, Travis Browne y Francis Ngannou.

Su estilo basado en presión constante, lucha y resistencia cardiovascular lo convirtió en uno de los campeones más completos de la división antes de cerrar su etapa en la promotora.