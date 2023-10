 Caída aleja a mexicana Campuzano del oro y anuncia su retiro

Con lágrimas por no seguir en la competencia y no poder revalidar el título obtenido en el 2019, la deportista mexicana, también anunció su retirada

La ciclomontañista mexicana Daniela Campuzano, quien era la favorita para ganar el oro este sábado en el cross country del ciclismo de montaña, anunció entre lágrimas su retirada del deporte y no completará el ciclo olímpico a París 2024.

Campuzano llegó a Santiago 2023 en busca del bicampeonato en la prueba de hoy, pues ganó el título en la edición de Lima 2019.

Pero el destino le jugó una mala pasada durante el reconocimiento de la pista.

Allí sufrió una aparatosa caída y pese a la hinchazón en el rostro, los brazos raspados y molestias en la rodilla derecha, Campuzano intentó competir pero el dolor físico le impidió continuar en el circuito y tuvo que abandonar en la cuarta vuelta.

Con lágrimas por no seguir en la competencia y no poder revalidar el título obtenido en el 2019, la deportista mexicana, de 36 años, también anunció su retirada y dijo que se dedicará a proyectos personales.

"Ha sido difícil con todo y la caída, tenía ilusión de hacer una buena carrera, pero no tenía piernas al arrancar la competencia. Es la segunda carrera que abandono, es parte del deporte. Fue mi última carrera y no me hubiese gustado que terminara así, pero vendrán otras cosas para mí", afirmó Campuzano muy conmovida.

Daniela se va pero deja logros como el oro panamericano de Lima 2019, el oro en el campeonato panamericano de ciclismo de montaña del 2014, el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, además de ser la abanderada de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

