CAF le quita el título de África a Senegal y se lo da a Marruecos

Según informó la propia CAF, varios jugadores senegaleses abandonaron la cancha momentáneamente en protesta por las decisiones arbitrales en contra

En una de las resoluciones más insólitas en la historia del fútbol, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció que le quitó el título de la Copa Africana de Naciones a Senegal y se lo otorgó a Marruecos.

Algo que llama la atención es que el encuentro no es nada reciente, pues la final del certamen se dio el 18 de enero, es decir, hace más de dos meses que "Los Leones de la Teranga" le ganaron 1-0 a los marroquíes.

Esto se debe a que, según informó la propia CAF, varios jugadores senegaleses abandonaron la cancha momentáneamente en protesta por las decisiones arbitrales que, en su modo de ver, los estaban afectando.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

La acción en cuestión fue un penal a favor de Marruecos al último minuto del segundo tiempo, el cual fue fallado por Brahim Díaz y provocó el tiempo extra, en el que Pape Gueye puso el gol del triunfo.

De acuerdo con el comunicado oficial, el comité de apelación de la CAF señaló que Senegal violó los artículos 82 y 84 del reglamento de la competencia, en el que se señala que si un equipo se niega a jugar o abandona el campo antes del silbatazo final, será descalificado.

Ante esto, se decretó que Senegal perdió el encuentro por default, es decir, por 3-0, y se le asignó el campeonato a Marruecos, que fue el otro finalista.

Finalmente, la CAF señaló que no busca cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos, sino solo aplicar el reglamento de la justa a petición de uno de los involucrados.