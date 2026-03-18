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CAF le quita el título de África a Senegal y se lo da a Marruecos

Por: Carlos Nava

17 Marzo 2026, 17:24

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Según informó la propia CAF, varios jugadores senegaleses abandonaron la cancha momentáneamente en protesta por las decisiones arbitrales en contra

CAF le quita el título de África a Senegal y se lo da a Marruecos

En una de las resoluciones más insólitas en la historia del fútbol, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció que le quitó el título de la Copa Africana de Naciones a Senegal y se lo otorgó a Marruecos.

Algo que llama la atención es que el encuentro no es nada reciente, pues la final del certamen se dio el 18 de enero, es decir, hace más de dos meses que "Los Leones de la Teranga" le ganaron 1-0 a los marroquíes.

Esto se debe a que, según informó la propia CAF, varios jugadores senegaleses abandonaron la cancha momentáneamente en protesta por las decisiones arbitrales que, en su modo de ver, los estaban afectando.

La acción en cuestión fue un penal a favor de Marruecos al último minuto del segundo tiempo, el cual fue fallado por Brahim Díaz y provocó el tiempo extra, en el que Pape Gueye puso el gol del triunfo.

De acuerdo con el comunicado oficial, el comité de apelación de la CAF señaló que Senegal violó los artículos 82 y 84 del reglamento de la competencia, en el que se señala que si un equipo se niega a jugar o abandona el campo antes del silbatazo final, será descalificado.

Ante esto, se decretó que Senegal perdió el encuentro por default, es decir, por 3-0, y se le asignó el campeonato a Marruecos, que fue el otro finalista.

Finalmente, la CAF señaló que no busca cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos, sino solo aplicar el reglamento de la justa a petición de uno de los involucrados.

 

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