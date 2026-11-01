Caen Tigres 3-0 ante Pachuca y quedan fuera del torneo

El conjunto regio sufrió la derrota de tres goles por cero ante los Tuzos, sellando su eliminación definitiva del certamen futbolístico.

‘Lo que mal comienza, mal termina’ y esta frase le viene como anillo al dedo a la escuadra de Tigres, que pierde 3-0 ante el Pachuca; el cuadro ‘tuzo’ puso el último clavo al ataúd felino y le rompió una racha de 12 años calificando de forma continua en los torneos cortos de la Liga MX.

Las anotaciones corrieron por cuenta de Salomón Rondón por partida doble y Robert Kenedy, fueron quienes hicieron los tantos de los ‘Tuzos’. Unos no muy usuales Tigres que se estancan en la tabla general de 15 unidades, con una diferencia de goleo de -7 en su ‘average’ y que sellan la que sería la peor temporada regular en más de una década.

El próximo sábado 7 de noviembre, los de la UANL recibirán a los ‘cementeros’ del Cruz Azul en punto de las 17:00 horas en el Estadio Universitario.

Unos agónicos Tigres que no la meten

Al finalizar los protocolos tradicionales de la Liga MX, el juez central chiapaneco Víctor Alfonso Cáceres Hernández señaló el inicio de las acciones luego de hacer sonar su ocarina y, como acción siguiente, realizó la señal más futbolera; para así se dio el comienzo de la contienda entre los dirigidos por el tampiqueño Víctor Manuel Vucetich Rojas y los comandados por el capitalino Benjamín Mora Mendívil.

El acomodo en el campo puesto tanto por el profe ‘Vuce’ como por los del ‘Malayo’ fue un claro 4-2-3-1, en donde ambos timoneles, con su parado en el rectángulo verde hidalguense, salieron a copar el medio campo en la búsqueda del control del esférico. Con un duelo en donde la alternancia era parte del duelo, fue así como se vivió la primera parte del juego entre auriazules y albiazules.

Las llegadas por los costados a gran velocidad, peligrosos centros al corazón del área y potentes disparos desde las diversas áreas del terreno de juego; era la constante que se desarrollaba en el recinto ubicado en el Boulevard Felipe Ángeles de la colonia Santa Julia. Un equipo de ‘Tuzos’ que mantenía la posesión del balón y unos universitarios que tuvieron la de mayor peligro hasta ese momento.

Esta jugada llegó a los 26’ de tiempo corrido, cuando el canterano felino Jesús Garza, quien remató de testa en el área pachuqueña un pase de Juan Brunetta, colocó el esférico muy cerca del poste izquierdo, de donde pasó muy ligeramente desviado del marco encomendado al colimense Carlos Moreno.

Fue entonces que, a los 41 minutos, la localía le pone número a la casa, cuando el ariete venezolano Salomón Rondón ‘de rebote’ con la pierna derecha mandó el balón a besar la red del marco encomendado a Nahuel Guzmán, luego del intento de sacarla del área por parte del zaguero argentino Alan Franco para el 1-0.

En la pantalla del Hidalgo se leían los 45’ de tiempo corrido, cuando el nazareno Cáceres Hernández concedió que se añadieran tres minutos más; los mismos que, al consumirse, señalaron el final del primer tiempo. Con un equipo de la UANL ya ‘boqueando’ en su agonía del Apertura 2026.

Le ponen los últimos clavos al ataúd felino

Para el complemento, el timonel de Tigres, Víctor Manuel Vucetich, realizó una modificación en su oncena inicial, al enviar al terreno de juego a Ozziel Herrera y dejando su lugar en la cancha a Diego ‘Chicha’ Sánchez.

Los de amarillo total se hacían presentes ‘más con ganas que con técnica’, se vieron superados por los de azul con blanco a los 52’ de tiempo corrido, cuando Oussama Idrissi envió un centro con ventaja y que Salomón Rondón remató de zurda para el 2-0 en favor del Pachuca.

Con el correr de los minutos y el vaivén del balón por los distintos sectores de la cancha, se presenciaba un duelo del que ‘quiso y no podía’ contra el que ‘todo le salía’. Y eso se manifestó a los 68 minutos, cuando el brasileño Robert Kenedy disparó de pierna izquierda desde linderos del área para el 3-0 en favor de los hidalguenses.

Para colmo de males, el zaguero felino de nacionalidad argentina Alan Franco traba con la pierna derecha al brasileño Robert Kenedy Nunes Do Nascimento; el nazareno Víctor Alfonso Cáceres Hernández, luego de consultar el VAR, determina la expulsión del de amarillo a los 80’ minutos de tiempo corrido.

Al llegar el minuto 90, el cuerpo arbitral comandado por Víctor Alfonso Cáceres Hernández determinó agregar seis minutos de reposición y que, al concluirse, dio por finalizadas las aspiraciones de los de Víctor Manuel Vucetich.