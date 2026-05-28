Caen en Argentina presuntos ladrones de atletas internacionales

Dos chilenos fueron detenidos en Buenos Aires por integrar una banda ligada a robos contra figuras de la NBA, NFL y Juan Martín del Potro

Este martes, la policía de Argentina detuvo a dos personas de nacionalidad chilena sospechosas de integrar una banda transnacional dedicada al robo de pertenencias de deportistas, tanto de Argentina como de Estados Unidos.

La captura de los hombres ocurrió en la estación de autobuses Retiro, en Buenos Aires, según confirmó la Policía Federal Argentina mediante un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de los detenidos.

La banda habría robado a figuras de la NBA y la NFL

De acuerdo con las investigaciones, los ciudadanos chilenos formaban parte de una organización criminal especializada en ingresar a viviendas de lujo pertenecientes a reconocidas figuras del deporte.

Entre las víctimas señaladas se encuentran el extenista argentino Juan Martín Del Potro y estrellas de la NFL como Patrick Mahomes, Travis Kelce y Richard Sherman.

La lista de afectados también incluiría a jugadores de la NBA como Luka Dončić y Mike Conley Jr..

Según las autoridades, los robos se realizaban mientras los deportistas se encontraban fuera de sus ciudades por compromisos profesionales.

Entre los objetos sustraídos destacan joyas, millones de dólares en efectivo, trofeos y medallas.

Estados Unidos ya investiga a otros integrantes

Este caso forma parte de una investigación internacional más amplia relacionada con robos cometidos contra deportistas de alto perfil.

Previamente, siete ciudadanos chilenos fueron detenidos y acusados formalmente en un tribunal de Florida por el delito de conspiración para el transporte interestatal de propiedad robada.

Dicho cargo contempla una pena máxima de hasta 10 años de prisión en Estados Unidos.

Los detenidos en Buenos Aires quedaron a disposición de la justicia argentina mientras avanza el proceso de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses.