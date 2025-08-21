Info 7 Logo
Cae Victoria Rodríguez en su debut en el Abierto Monterrey

Por: Carlos Nava

19 Agosto 2025, 18:06

La tenista mexicana Victoria Rodríguez tuvo un debut complicado en el Abierto Monterrey y cayó por pizarra de 6-0 y 6-3 contra la eslovaca Rebecca Sramkova.

El encuentro, que abrió la actividad en el Estadio GNP Seguros, contó con el apoyo de la afición regia, que trató de motivar a su compatriota. Sin embargo, Sramkova demostró su jerarquía desde el inicio, haciendo gala de su potencia desde el fondo de la cancha.

A pesar de que Rodríguez tuvo dos oportunidades de quiebre al comienzo del partido, la eslovaca supo reponerse y evitar cualquier desventaja; fue entonces que la eslovaca tomó el control total del encuentro, ganando el 68% de los puntos disputados y llevándose los siguientes seis juegos para cerrar el primer set con un rotundo 6-0.

Victoria Rodríguez

En el segundo parcial, Victoria Rodríguez mostró una leve mejoría y logró sumar su primer juego, lo que fue celebrado con entusiasmo por el público. Sin embargo, no pudo capitalizar dos nuevas oportunidades de quiebre.

A pesar de los esfuerzos de la mexicana, Sramkova aseguró un quiebre que le permitió encaminarse a la victoria y cerrar el set 6-3.

Con este triunfo, Rebecca Sramkova avanza a la segunda ronda del torneo, donde enfrentará un duro compromiso contra la canadiense Leylah Fernández por un puesto en los Cuartos de Final.

