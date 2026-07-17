Cae Tigres ante Xolos y extiende su mala racha como visitante

Los felinos iniciaron el Apertura 2026 con derrota en Tijuana, donde además sufrieron una expulsión inédita y llegaron a siete visitas sin ganar

En la jornada inaugural del torneo de Apertura 2026 Tigres cae 3-1 ante los Xolos de Tijuana, esta noche en el Estadio Caliente. Con este resultado, los pupilos de Guido Pizarro ligaron siete juegos sin llevarse el triunfo en patio ajeno en la Liga MX.

La solitaria anotación de los de amarillo total fue obra de Ozziel Herrera. Por los tijuanenses lo hizo Ramiro Árciga y doblete de Mourad El Ghezouani. Para la fecha 2 los de la ‘U’ recibirán en el Estadio Universitario al Atlético de San Luis; el juego será el próximo viernes 24 de Julio de 2026 en punto de las 19:00 horas.

LOS XOLOITZCUINTLES LE PUSIERON NÚMERO A LA CASA

Tras cumplir los protocolos establecidos por la Liga Mx y de rendirle honores a nuestro lábaro patrio; el sinaloense Ismael Rosario López Peñuelas hizo sonar su ocarina para dar comienzo a las acciones de la contienda entre los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri y los comandados por el uruguayo Washington Sebastián Abreu Gallo.

El parado en el rectángulo verde que envió el ‘Conde’ Pizarro mostró su tradicional 4-2-3-1, mientras que, el cuadro del ‘Loco’ se acomodó en el Estadio Caliente con un 4-1-4-1; copando el medio campo lugar en donde se desarrollaron las acciones de ambas escuadras.

Fue entonces que a los 5’ de tiempo corrido Ramiro Árciga ataca por el costado derecho de su ataque y envía el centro, mismo que es rematado por el charrúa Ignacio Rivero para el 1-0 en favor de los tijuanenses, pero, para su mala fortuna se encontraba en posición adelantada.

Con el correr de los minutos, los 22 protagonistas de esta batalla se fueron asentando en el campo sintético del lugar en donde inicia la patria; con llegadas por los diversos sectores de la cancha y un ‘vaivén’ del esférico por todos los rincones de la cancha, los contendientes generaron peligro en la meta enemiga.

A los 26’ de acción luego del cobro de un tiro de esquina por conducto de Juan Brunetta y que Rômulo Zwarg remató de cabeza y envió el balón a besar las redes, pero, el nazareno López Peñuelas decidió anular la anotación por una falta en el área chica del brasileño sobre el cancerbero José Antonio Rodríguez.

El 1-0 llegó a los 31’ de tiempo corrido por conducto del michoacano Ramiro Árciga, quien recibe el obús dentro del área de los de amarillo total y con un fuerte disparo de pierna derecha perfora el arco encomendado a Nahuel Guzmán, que nada pudo hacer para evitar la anotación.

El cronómetro siguió su recorrido y a los 41’ minutos el ecuatoriano Adonis Preciado remata de derecha y su disparo es rechazado por la zaga felina. Los de ‘La U’ se vieron en inferioridad numérica, ya que su delantero Rodrigo Aguirre pierde la concentración y se ‘tapa su boca’ para reclamarle su proceder a un jugador tijuanense y el Árbitro Central tras consultar el VAR determinó expulsar al felino.

En la pantalla del ‘Caliente’ se podía leer que se llegaban a los 45’ minutos de tiempo corrido y el Juez Central Ismael Rosario indicó que se agregarían cinco minutos más de compensación; que al consumirse el añadido el Juez Central marcó la finalización de la primera parte del partido.

CUCHILIARON LA JAURÍA FRONTERIZA

Para la parte complementaria, tanto los de la Sultana del Norte como los fronterizos no modificaron su once inicial, mandando al terreno de juego los mismos jugadores que terminaron la primera mitad. En donde los locales mantenían un juego netamente ofensivo, buscando aprovechar su superioridad numérica en la cancha.

Si bien es cierto que, los de Guido Pizarro tenían la mayor posesión del balón en el partido, este no se reflejaba en el marcador. Pero, con el correr de los minutos el juego se presentaba complicado en la mitad del campo, ya que ambos equipos alternaban el dominio de esta zona del rectángulo verde.

A los 56’ de acción Diego Lainez cobra un tiro de esquina y que remata de testa Joaquim Pereira prolongando el esférico y esto lo aprovechó Ozziel Herrera que de cabeza envía al ángulo inferior derecho del arco del ‘xolaje’ para el 1-1.

El reloj marcaba los 65’ de acción cuando el director técnico Sebastián Abreu realizó una serie de modificaciones, al enviar a la cancha a Mourad Daoudi El Ghezouani, Jesús Alan Vega y Aldahir Pérez; en lugar de Yahel Sandoval, Nicolás Ortíz Orozco y Diego Abreu.

Posterior a una llegada de peligro de Tigres en el área de Xolos y una serie de imprecisiones entre los tijuanenses, se presenta una fuerte discusión y una serie de empujones entre los contendientes en donde les muestran el cartón amarillo a Jackson Porozo y Adonis Preciado de Xolos; también para Fernando Gorriarán y Vladimir Loroña de Tigres.

El cronómetro seguía marcando el correr de los minutos en el duelo, cuando a los 79’ minutos con asistencia de Iván Tona que prolonga El Ghezouani de cabeza y que conecta el esférico de testa Preciado, mandando el obús a besar la red contraria para el 2-1, pero, el Juez Central decreta el fuera de lugar.

A los 85’ de tiempo corrido un disparo de Aldahir Pérez pone a temblar la meta del ‘Patón’ Guzmán, ya que su tiro pasó apenas por encima de la portería de los de amarillo total. Y a los 89’ de acción Guzmán saca un gol cantado al detener el trallazo de Jesús Vega.

A los 90’ se armó el ‘traka-traka’ en el marco de José Antonio Rodríguez, en donde el cuadro universitario no supo meter el balón en la cabaña de los fronterizos. El cuerpo arbitral comandado por Ismael Rosario López Peñuelas decidió agregar siete minutos de reposición.

El reloj señalaba los 90+3 cuando Preciado se mete al área y le cometen una falta dentro del área, sin dudarlo el silbante señala la pena máxima de inmediato. El cobro lo realiza Mourad El Ghezouani y anota desde los once pasos para el 2-1 en favor de su equipo.

Pero esto no terminaba ahí, ya que Xolos puso cifras definitivas en la batalla al concretar el 3-1 con doblete de El Ghezouani, quien aprovecha un error en la salida de Fernando Gorriarán y donde Nahuel Guzmán se encontraba muy adelantado de su arco. Al consumirse el añadido se pitó el final de la batalla y el 3-1 en favor de los del ‘Loco’ Abreu.