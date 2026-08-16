Cae Tigres 2-1 ante Atlas y se hunde en el fondo de la tabla

Tigres cayó 2-1 en su visita al Atlas durante la cuarta jornada de la Liga MX y agravó su mal momento en el arranque del torneo.

Ante el encuentro de Tigres contra el Atlas en esta cuarta jornada, los felinos perdieron en el Estadio de Jalisco 2-1, solo anotando un gol de Brunetta.



Antes del primer tiempo, ambos equipos habían anotado un gol: Atlas uno del futbolista Manuel Capasso al minuto 2 y uno por parte de Tigres en el minuto 22 por parte de Juan Brunetta.



En el segundo tiempo, Atlas marcaba la victoria en el minuto 81 con un gol de Luis Esteves.



Pero este partido no podía terminar así; en el minuto 70, antes del segundo gol de Atlas, el árbitro le sacó la roja a Jorge Sánchez Ramos.



Con este juego, el equipo regio se posiciona en la posición número 16 de la Liga MX en el torneo de Apertura 2026, ubicándose por arriba de Santos y Juárez, y por debajo del San Luis; sumando un punto hasta el momento con tres partidos perdidos y uno empatado.



Al contrario del Atlas, quien se encuentra en la posición número 2 de la tabla de posiciones, con nueve puntos, por debajo de Rayados, quien se mantiene en la primera posición.