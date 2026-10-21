Cae Tigres 0-2 ante León y pone en riesgo su clasificación

Ismael Díaz y Didier Cambindo marcaron para los Esmeraldas, que se llevaron los tres puntos del Estadio Universitario en el Apertura 2026

Unos Tigres que no supieron 'abrir el cerrojo' impuesto por el León, fueron derrotados 2-0 esta noche en el Estadio Universitario; poniendo en peligro su pase a la Fiesta Grande del torneo de Apertura 2026.

Con anotaciones de Ismael Díaz de León y Didier Cambindo, los 'Panzas Verdes' confirman su buen paso de cara a la clasificación.

Y será el sábado 24 de octubre cuando la escuadra de Tigres visite a los Pumas de la UNAM en punto de las 21:10 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

EL RUGIDO FUE DEL REY DE LA SELVA

Al finalizar los tradicionales protocolos que estableció la Liga BBVA MX en donde se homenajeó a la Guardia Nacional, el árbitro central duranguense Marco Antonio Ortiz Nava indicó el inicio de la batalla deportiva al sonar su silbato y realizar la señal más futbolera; con esto se daba el comienzo de la contienda entre los dirigidos por el tampiqueño Víctor Manuel Vucetich Rojas y los comandados por el argentino Javier Marcelo Gandolfi.

El parado en el rectángulo verde presentado por los de la 'U' fue un claro 4-2-3-1; mientras que los 'Panzas verdes' desplegaron un 4-1-4-1. Con un medio campo plagado de futbolistas, el duelo se presagiaba cerrado y de constante lucha por la posesión de 'la redonda'.

Pero... a los 18' de tiempo corrido el dorsal 11 de los Esmeraldas Ismael Díaz con un disparo de pierna derecha en el área felina, manda el balón a besar las redes del marco encomendado a Nahuel Guzmán para el 1-0 en favor de la visita.

Los de la 'U' desde el arranque del juego se plantaron sobre el marco defendido por el leonés Oscar García, quien vistió un elegante atuendo en color rosa.

Si bien es cierto que, los de la UANL tenían el control de las acciones en el partido, no podían abrir el cerrojo impuesto por la parte baja de los del Bajío, quienes se atrincheraron 'a piedra y lodo' en su línea defensiva, aunado a los lances que realizó su cancerbero, cerrando la cortina de su marco.

En la pantalla del Estadio Universitario se leían los 45 minutos de acción, cuando el nazareno Ortiz Nava indicó que se agregarían un par de minutos más; tras consumirse el añadido, el árbitro central marcó la finalización de la primera parte.

LEÓN SE LLEVA LOS TRES PUNTOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA

Para el complemento ambos equipos salieron con la misma oncena inicial. En donde ambas escuadras buscaron hacerse daño a través de brincar líneas con sus pases y enviar a su compañero a generar jugadas a velocidad con control de la pelota.

La escuadra esmeralda mostró oficio en su accionar, dejándose ver como un equipo 'canchero' que le cerraba los espacios a los de amarillo y azul a base de un constante juego ríspido.

Con el correr de los minutos, ambos estrategas realizaron una serie de modificaciones con la intención de darle 'piernas frescas' a cada una de sus zonas desplegada en el rectángulo verde.

Los de Javier Gandolfi consumaron su victoria a los 88' minutos por obra de Didier Cambiando que a velocidad hizo presa al aparato defensivo y de derecha puso el 2-0 definitivo.

Al llegar el minuto 90, el cuerpo arbitral comandado por Marco Antonio 'Gato' Ortiz determinó agregar cinco minutos de reposición, que, al concluir el añadido, se escuchó el silbatazo final.