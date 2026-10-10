Cae Selección Mexicana Femenil 4-3 ante Jamaica en amistoso

El Tricolor no logró remontar en un vibrante duelo repleto de goles en Aguascalientes y ahora viajará para jugar en Querétaro.

En un encuentro vibrante y repleto de goles disputado en Aguascalientes, la Selección Nacional de México Femenil sufrió una apretada derrota por marcador de 4-3 frente a su similar de Jamaica, dentro de las actividades correspondientes a la Fecha FIFA de octubre.

El conjunto caribeño tomó la delantera de manera temprana en el compromiso. J. Brown abrió el marcador al minuto 14, mientras que K. Shaw amplió la ventaja para las visitantes al 20'. La reacción tricolor llegó antes de la media hora de juego, cuando Jacqueline Ovalle descontó al minuto 29. Sin embargo, Jamaica volvió a golpear antes del descanso por conducto de D. Blackwood al 35', aunque Rebeca Bernal acercó nuevamente a México con un tanto al minuto 44, dejando las acciones 3-2 al término del primer tiempo.

Para la parte complementaria, el trámite se mantuvo parejo y con constantes llegadas en ambas áreas. En los minutos finales, S. Washington firmó el cuarto tanto para la escuadra jamaicana al minuto 90, pareciendo sentenciar el resultado. A pesar del golpe, la escuadra mexicana no bajó los brazos y Charlyn Corral descontó al 90'+5' para sellar el 4-3 definitivo.

Tras esta intensa prueba en territorio hidrocálido, la Selección Femenil cerró su ciclo de agradecimiento a la afición local y pondrá rumbo de inmediato hacia Querétaro, donde disputará su próximo compromiso de esta ventana internacional el próximo martes.