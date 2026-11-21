El Real Madrid cayó 92-76 ante el Olympiacos de Sasha Vezenkov y Tyrique Jones, quedando con marca de 7-6 en la tabla de la Euroliga.

El Real Madrid certificó, con una derrota a domicilio ante el Olympiacos (92-76), una semana con dos compromisos continentales para el olvido en la que se ha quedado muy lejos de la excelente imagen que ha ofrecido por momentos este curso y con un balance de 7-6 que le precipita hasta la mitad de la tabla.

Tras su decepcionante tropiezo, también fuera de casa, contra el Besiktas dos días antes, el conjunto blanco visitaba esta vez al vigente campeón, contra el que perdió la última final, pero al que ya había ganado esta temporada en la Supercopa de la Euroliga.

Un contexto diferente al actual, con ambos conjuntos menos rodados y el duelo disputado en Abu Dabi, lejos del calor que siempre brinda la afición al cuadro de El Pireo cuando este juega como local, aunque sea en una pista distinta al Pabellón de la Paz y la Amistad, que actualmente se encuentra en proceso de reformas.

Pérdidas tempranas y dominio griego con Vezenkov y Tyrique Jones

En Turquía, donde los de Pedro Martínez jugaron el que hasta ese momento era su peor partido de la temporada, uno de los grandes temas que quedó a deber fue el de las pérdidas. Y no fueron suficientes un par de días para corregirlo. El bando madridista volvió a resquebrajarse por ahí ya desde los compases iniciales, con Tyrique Jones robando un par de balones en el primer minuto.

La aportación de este, muy inspirado durante toda la noche, sumada a la ambición anotadora de Sasha Vezenkov, en un gran momento de forma, y de Tyson Ward, cincelaron las primeras ventajas para el anfitrión ante un rival que acaparaba las capturas, sobre todo las ofensivas, pero que no encontraba continuidad en sus viajes al aro contrario.

Desplome tras el descanso y próximos retos en el Movistar Arena

Solo Damian Jones y Sergio Llull, en su tercer partido en pista en la competición en lo que va de campaña, maquillaron la imagen de los suyos, que una vez que se toparon con el muro psicológico de la decena de desventaja empezaron a desinflarse progresivamente. Los síntomas del Real Madrid ya eran malos al descanso y, en el retorno a la pista tras el paso por vestuarios, tornaron en pésimos.

Un parcial de salida de 12-7, con triple de Vezenkov y destellos del Jones del Olympiacos, permitió a los de rojo y blanco irse más allá de los veinte, una ventaja sobre la que se recostaron cómodamente hasta llegar a la media hora, ayudados por un Real Madrid a ratos desubicado, que concedía canastas impropias de un equipo con aspiraciones de remontada (73-52, m.30).

Dado el panorama, el último cuarto no fue más que un mero trámite, que además resultó poco vistoso en su arranque al estar los dos conjuntos más pendientes de rencillas puntuales entre algunos jugadores que del marcador.

Así, acabó diluyéndose otro triste partido del cuadro español, que ahora, al abrigo del Movistar Arena, tratará de mantenerse invicto en la Liga Endesa ganando al Joventut de Badalona y de retornar a la senda de la victoria en la Euroliga a costa del Zalgiris de Kaunas antes de que las ventanas FIBA vuelvan a hacer acto de presencia.