Cae México ante Polonia en Mundial Femenil Sub 20

El seleccionado mexicano continúa sin conocer la victoria en este Mundial; el próximo viernes se enfrenta a Argentina en el último duelo de fase de grupos

La selección de Polonia derrotó este martes a la de México por marcador de 2-1) en la segunda jornada del grupo A de la primera fase del Mundial Sub 20 de Polonia.

Los últimos dos partidos de la jornada del martes dejaron a Polonia, la anfitriona, primera del grupo A con seis puntos y matemáticamente clasificada para octavos de final. México ocupa la tercera plaza con tan solo un punto.

El partido se puso a favor del cuadro azteca en el minuto 5 tras el gol en propia puerta de la jugadora polaca Martyna Bartczak, pero cuatro minutos después Polonia hizo el gol del empate por medio de Oliwia Zwiatek.

En un duelo muy igualado, Zuzanna Witek firmó el 2-1 definitivo en el minuto 76 mediante el cobro de un penal.

Polonia jugará contra Benín y México ante Argentina el próximo viernes para cerrar la primera fase.