Cae México ante España en su debut en el Mundial Sub17 femenil

La Selección Mexicana femenil Sub 17 comenzó con el pie izquierdo su participación en la Copa Mundial de Marruecos 2026, luego de perder 0-2 frente a España.

El equipo dirigido por Miguel Gamero sufrió ante el dominio de las europeas y ahora deberá buscar puntos en sus siguientes partidos para mantener viva la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda.

#Sub17 | ⏱️ Termina el encuentro en Marruecos. Nuestra Sub-17 cierra su debut en Marruecos y continúa su camino en la competencia. #U17WWC https://t.co/iH1DJh0g5P — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 19, 2026

España golpea antes del descanso

Durante el primer tiempo, España generó las oportunidades más claras y obligó a la portera mexicana Ania López a intervenir en varias ocasiones. La guardameta también contó con el travesaño para evitar que su equipo recibiera el primer gol antes.

La resistencia mexicana terminó al minuto 42. Tras una pérdida de balón en la salida, Elena Vizuete disparó a puerta y López rechazó el remate, pero Carolina Ferrera aprovechó el rebote para controlar el esférico y enviarlo al fondo de la portería.

Antes de que concluyera la primera mitad, la arquera tricolor volvió a evitar otra anotación, mientras que Kemberly García tuvo una oportunidad para empatar el encuentro.

México regresó al campo con la intención de reaccionar, pero España amplió la diferencia apenas al minuto 48. Vizuete sacó un potente disparo de zurda que superó a Ania López para colocar el 2-0 definitivo.

Gamero realizó modificaciones para intentar cambiar el rumbo del encuentro, aunque el conjunto mexicano no encontró la fórmula para descontar y terminó con una derrota en su presentación mundialista.

Del lado español, el resultado representa un primer paso en su objetivo de conquistar su tercer campeonato mundial de la categoría, después de los títulos obtenidos en 2018 y 2022.

México enfrentará a Chile en busca de recuperarse

La Selección Mexicana disputará su segundo compromiso del Grupo F el jueves 22 de octubre, cuando se mida a Chile. El partido será clave para las aspiraciones del equipo, que necesita un resultado favorable antes de enfrentar a Australia en el cierre de la primera fase.

España, por su parte, tendrá como siguiente rival al conjunto australiano.

Aunque la derrota complica el panorama del Tri femenil Sub 17, sus posibilidades de clasificación siguen abiertas.