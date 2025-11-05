Cae México ante Corea en Mundial Sub 17; Aldo de Nigris marca gol

El conjunto mexicano cae 2-1 ante Corea del Sur en su primer duelo en la justa mundialista de la categoría; el regio Aldo de Nigris marca el tanto tricolor

La Selección Mexicana perdió este martes 2-1 ante la de Corea del Sur en su estreno en el Mundial Sub 17 de Qatar, en un encuentro en el que dominó pero pagó su falta de contundencia en ambas áreas.

México comenzó con mejor pie y finalizó varias jugadas en área contraria. La defensa surcoreana se empleó a fondo en defensa y bajó el ritmo con varias faltas en campo propio.

No habían creado todavía peligro los asiáticos cuando se adelantaron en el marcador gracias a un rebote de Hyeon-bin Koo a la salida de un saque de esquina en el minuto 19.

Con el tanto, la selección azteca fue aún más por el partido y comenzó a inquietar la portería defendida por Do-hun Park.

Después de una serie de ocasiones, también a la salida de un córner, el '9' mexicano Aldo De Nigris cabeceó cerca del área chica para marcar el 1-1 al filo del descanso.

México jugó en la segunda parte con las líneas muy adelantadas y una mala salida de su portero Santiago López propició una ocasión inmejorable para Nam Ian, que marcó y volvió a poner a Corea del Sur por delante 2-1 (min.48).

El conjunto entrenado por Carlos Cariño siguió buscando el empate, pero no fue capaz de tumbar la resistencia de la selección surcoreana, que fue más eficaz y sumó sus tres primeros puntos en el campeonato.