Cae la mexicana Miriam Sánchez en la primera ronda de los 200 mts

La mexicana Miriam Sánchez quedó eliminada este miércoles en la primera ronda de los 200 metros lisos, al obtener con 23.01 el cuarto tiempo de su serie clasificatoria en la quinta jornada de los Mundiales de atletismo de Tokio.

Miriam Sánchez, de 21 años y vigente campeona nacional de la distancia, quedó a un puesto de acabar entre las tres primeras de su serie que tenían el acceso directo a las semifinales. Por delante de ella la británica Dina Asher-Smith (22.40), la australiana Torrie Lewis (22.56) y la española Jäel Bestué (22.74).

La atleta de Puebla es la cuarta mexicana de la historia que compite en la prueba de los 200 metros de unos Mundiales de atletismo tras Lilian Allen en Edmonton 2001; Zudikey Rodríguez en Osaka 2007 y Cecilia Tamayo en Budapest 2023.