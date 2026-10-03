Cae La Jaiba Brava 3-1 ante Tepatitlán de visita

El equipo celeste disputó gran parte del encuentro con un hombre menos tras la expulsión temprana de Ronaldo González en el torneo.

La Jaiba Brava sufrió una derrota de 3-1 ante Tepatitlán en la Jornada 11 del Apertura 2026, en un encuentro que los celestes disputaron con un hombre menos desde los primeros minutos por la expulsión de Ronaldo González.

A pesar de la inferioridad numérica, el conjunto tamaulipeco tuvo una primera mitad competitiva, con mayor posesión y aproximaciones al arco rival.

Para el segundo tiempo, Tepatitlán abrió el marcador al minuto 47 por conducto de Luis Egurrola. Ocho minutos después, un desafortunado desvío de Iván Ochoa terminó en autogol para ampliar la ventaja local.

Al 58’, “Cuba” Sánchez aprovechó un rechace de Gerardo “Kampa” Ruiz para marcar el tercero de los alteños.

La Jaiba recuperó la igualdad numérica al 60’, luego de la expulsión de Gustavo Olvera por una falta sobre Owen Méndez.

Los celestes reaccionaron al 76’ con un potente disparo cruzado de Iván Ochoa, quien descontó para el conjunto porteño.

En los minutos finales, Owen Méndez tuvo un par de oportunidades para acercar nuevamente a la Jaiba, pero el marcador ya no se movió y Tepatitlán se quedó con el triunfo por 3-1.