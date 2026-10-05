Cae el Barcelona ante el UCAM Murcia en Liga Endesa

A pesar de los dieciocho puntos de Kevin Punter y diecisiete de Justin Robinson, el equipo catalán cedió en el último periodo.

El Barça, visiblemente cansado en el tramo final, cayó por 100-94 en su visita al UCAM Murcia y se deja el liderato que tenía tras la primera fecha de la Liga Endesa.

Los 18 puntos de Kevin Punter y los 17 de Justin Robinson no bastaron en un equipo que anota con fluidez, pero le cuesta bastante más atrás, y los 100 recibidos en el Palacio de los Deportes de la capital del Segura son una clara muestra de ello.

Este UCAM-Barça fue la repetición de la eliminatoria de cuartos de final de la pasada campaña tanto en la Liga Endesa como en la Copa del Rey, en ambos casos pasaron los catalanes, y llegó con algunas ausencias en las dos plantillas.

Howard Sant-Roos se mantuvo como baja en la plantilla dirigida por Sito Alonso con respecto al partido perdido por 84-77 frente al FIATC Girona.

Yoan Makoundou, Tosan Evbuomwan y Josh Nebo fueron las ausencias para Aleksander Sekulic en un equipo que llegaba a esta jornada como líder tras el 119-101 del debut ante el Leyma Coruña y después de una doble jornada de Euroliga como visitante, derrota ante el Dubai Basket por 94-87 y posterior victoria frente al Besiktas turco por 82-95.

Desde el arranque, los locales mostraron intensidad, pero el acierto de Kevin Punter, con ocho puntos incluyendo un 3+1, propició las primeras ventajas culés hasta el 7-10 con tres minutos jugados.

Sendos triples de Dylan Ennis y Juani Marcos, quien fue base del Barcelona hasta hace unos meses, y tres tiros libres convertidos por Marcis Steinbergs volvieron a darle ventaja al UCAM CB (18-14). Los cuatro últimos puntos fueron del equipo catalán y el cuarto concluyó con igualdad a 18.

El intercambio de canastas, protagonismo para Darío Brizuela en los azulgranas, hoy de azul turquesa, hizo que el segundo cuarto avanzara con equilibrio y Olivier Nkamhoua y Punter, desde la larga distancia, dejaron el tanteo en 31-33.

Sito pidió tiempo muerto. De vuelta a la pista, replicó el perímetro universitario, con Jonah Radebaugh y Souley Boum, y eso hizo que fuese Sekulic el que lo parase con el 42-37. Con Marcos repartiendo y Jean-Marc Pansa machacando, la diferencia fue aún mayor (44-37 y 46-39), pero aparecieron otra vez Punter y Joel Parra, dos de la vieja guardia, y el Barcelona no solo minimizó daños al descanso, sino que llegó a él con el 46-46.

Justin Robinson, uno de los nuevos, mostró su calidad al anotar un triple sobre la bocina y ese enceste remató un parcial de 0-7 en el último minuto y medio de la primera parte.

También se sumó en ataque Olek Balcerowski, Robinson siguió entonado en la reanudación y también Parra. De ahí el 51-56 después de un tremendo mate del alero barcelonés.

A partir de entonces costó anotar cada canasta, no tanto a Radebaugh desde lejos, y los guarismos no dejaron de estar ajustados (60-61).

Un 2+1 de Pansa devolvió el mando a los locales (63-61), pero Umonja Gibson, con diez puntos seguidos, respondió con celeridad (68-71). Estaba siendo un partido intenso y reñido a más no poder. De hecho, se entró en los diez minutos finales con el 70-73 tras un palmeo en tiempo de Balcerowski.

El último periodo arrancó con siete puntos seguidos de los granas y, con el 77-73, Sekulic llamó a los jugadores a su lado. Todavía hubo otro triple, este de Michael Forrest, para rubricar un parcial de 10-0 que enseñaba el camino (80-73).

Habría una nueva reacción del Barça con Parra y Robinson asumiendo la responsabilidad ofensiva (83-82) pero tampoco el UCAM CB había dicho sus últimas palabras, ni mucho menos.

Una canasta algo afortunada de Pansa y una de tres de Toni Nakic lanzaron de nuevo a los locales (88-82). Boum, con el undécimo triple de su equipo y el segundo suyo, puso el 93-85 ya dentro de los tres últimos minutos.

Al Barcelona se le vio fatigado y su rival lo aprovechó para sentenciar. Tuvo un 96-87, aunque aún habría que sufrir algo más. Enfrente estaba Punter y eso siempre es peligroso.

Un triple impresionante del neoyorquino, máximo anotador de la tarde con 18 puntos, cuando tenía a Sander Raieste encima, estrechó el marcador hasta el 96-92 con 23 segundos por jugarse. Los jugó bien el cuadro universitario y se quedó el triunfo, llegando al centenar de puntos y con 30 de ellos en el último periodo.