Cae Correcaminos en el Marte R. Gómez 3-2 ante Tapatío

Pese a dar la vuelta al marcador en el primer tiempo, el conjunto naranja terminó cayendo ante la escuadra tapatía en la cuarta fecha.

El equipo de Correcaminos fue derrotado en el estadio Marte R. Gómez ante el equipo de Tapatío por marcador de 3-2 a favor del cuadro de Guadalajara.

Los dirigidos por Gabriel Pereyra empezaron perdiendo desde el minuto 10 con anotación de Diego Latorre, pero el conjunto naranja respondió al minuto 20 con gol de Damian Torres, empatando el encuentro, y Duvan Mina al 34 puso el 2-1.

Al segundo tiempo, Matías Cendejas pondría el marcador parejo al minuto 60 y, después de 10 minutos, Carlo Soldati pondría el tercer gol a favor del Tapatío y con el que se llevarían los 3 puntos en la jornada 4.

El cuadro local puso en su once titular a Edson Reséndez, Alan Ruiz, Omar Islas, Damián Torres, William Guzmán, Gerardo Moreno, Andrés Catalán, Joaquín Estopier, Vicente Torres, Bryan Mendoza y Duvan Mina.

Con información de Martín Díaz...