La escudería rindió con este diseño un homenaje al talento y esfuerzo de quienes han hecho posible la primera temporada de Cadillac en la Fórmula Uno

La escudería Cadillac reveló el monoplaza que utilizará durante el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula Uno, una de las citas más llamativas del calendario y que representa la última carrera en suelo estadounidense de la temporada 2026.

El equipo norteamericano presentó una decoración especial para su modelo MAC-26, manteniendo la esencia de sus colores habituales, pero incorporando un innovador efecto translúcido que busca mostrar de manera simbólica la tecnología, la ingeniería y el trabajo oculto detrás del desarrollo de su proyecto en la máxima categoría del automovilismo.

Un homenaje a la innovación y al trabajo detrás del equipo

De acuerdo con la propia escudería, el concepto ofrece una mirada “debajo de la superficie” del monoplaza y sirve como homenaje al talento, la innovación y al esfuerzo de cientos de personas que han hecho posible la primera temporada de Cadillac en la Fórmula Uno.

La presentación se realizó a unos días de que los pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas salgan a la pista del circuito urbano de Las Vegas, escenario donde la escudería buscará cerrar con una actuación destacada su campaña debut dentro del campeonato mundial.

Las Vegas, el escenario ideal para una decoración única

El diseño especial destaca por sus acabados reflectantes y elementos visuales inspirados en la tecnología que se encuentra bajo la carrocería, una propuesta que busca aprovechar el espectáculo de luces que caracteriza a la carrera nocturna sobre el famoso Strip de Las Vegas.

Cadillac no fue el único equipo que apostó por una imagen renovada para la competencia. Escuderías como Williams y Aston Martin también anunciaron decoraciones exclusivas para la fecha estadounidense, una tradición que se ha fortalecido desde la llegada del Gran Premio de Las Vegas al calendario de la Fórmula Uno.

Cadillac busca reforzar su identidad en la Fórmula Uno

Con esta presentación, Cadillac reafirma su apuesta por el campeonato mundial con una imagen que combina innovación, espectáculo y orgullo estadounidense, elementos que forman parte de la filosofía con la que la marca busca consolidarse dentro de la categoría reina del automovilismo.