Cadillac presenta diseño con sello texano en auto para Austin

La escudería Cadillac Formula 1 Team presentó una decoración especial en su auto inspirada en la cultura texana para disputar el Gran Premio de Estados Unidos

La escudería Cadillac Formula 1 Team reveló el diseño especial que utilizará este fin de semana durante el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin, una decoración inspirada en la cultura y las tradiciones de Texas para una de las citas más importantes de la temporada para el equipo estadounidense.

El monoplaza mantendrá la base de colores blanco y negro característica de Cadillac, aunque incorporará detalles gráficos que evocan el espíritu del oeste estadounidense. La decoración fue desarrollada en colaboración con GM Design y presenta patrones bordados, estrellas y elementos ornamentales inspirados en la talabartería, la moda vaquera y la artesanía tradicional texana.

De acuerdo con el equipo, el objetivo fue trasladar al auto la identidad del “American West”, utilizando diseños que simulan bordados blancos sobre una carrocería negra, en una propuesta visual que busca destacar las raíces estadounidenses de la marca durante su presentación ante el público local.

La decoración también incorpora referencias específicas a Texas, incluyendo estrellas, elementos característicos del estado y diversos detalles ocultos relacionados con Austin y el trazado del Circuit of The Americas, reforzando el homenaje a la sede de la competencia.

La cita en Austin representa la segunda carrera de casa de la temporada para Cadillac y una oportunidad clave para fortalecer su vínculo con la afición estadounidense. Además, el fin de semana tendrá un ingrediente adicional con la participación del piloto estadounidense Colton Herta en la primera práctica libre, donde sustituirá temporalmente a Sergio “Checo” Pérez.

“A new look for our first rodeo” (“Una nueva imagen para nuestro primer rodeo”), fue el mensaje con el que Cadillac acompañó la presentación de una decoración que busca combinar elegancia, tradición y orgullo nacional en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.

Con este diseño especial, Cadillac se suma a la tradición de los equipos que aprovechan el Gran Premio de Estados Unidos para presentar decoraciones únicas, aunque en esta ocasión la escudería apostó por un concepto profundamente ligado a la identidad cultural texana y al legado estadounidense de la marca.