Cadillac buscará consolidarse antes que ganar carreras

El equipo debutó en 2026 con apenas 18 meses de preparación; su objetivo es construir una base sólida antes de aspirar a competir con las grandes escuderías

Cadillac llegó a la Fórmula 1 en 2026, pero lo hizo con una estrategia muy distinta a la de un equipo que busca resultados inmediatos: no tiene prisa por ganar.

La escudería estadounidense entiende que ponerse al nivel de sus rivales será un proceso de varios años y que, antes de pensar en podios y victorias, deberá consolidar una estructura capaz de competir al máximo nivel.

El proyecto comenzó a tomar forma con la contratación de personal alrededor del verano de 2024. Apenas unos 18 meses después, Cadillac ya estaba en la parrilla del Gran Premio de Australia con dos monoplazas.

En ese corto periodo tuvo que construir prácticamente un equipo desde cero: ingenieros, diseñadores, especialistas en aerodinámica, mecánicos, estrategas, instalaciones, sistemas informáticos, proveedores y procesos de fabricación, además de desarrollar autos capaces de superar todos los controles de la FIA.

Por ello, simplemente haber conseguido colocar dos Cadillac en la parrilla para su primera temporada representa ya un reto importante.

Un debut más complicado que el de Haas

El desafío es todavía mayor si se compara con el ingreso de Haas en 2016.

La escudería estadounidense tuvo la posibilidad de comprar una gran cantidad de componentes a Ferrari y apoyarse en Dallara para externalizar buena parte del diseño de sus monoplazas.

Cadillac, en cambio, enfrenta un escenario diferente. Como proyecto respaldado por General Motors, la expectativa no es únicamente participar, sino eventualmente convertirse en un equipo capaz de luchar por los primeros lugares.

Y ahí está uno de sus principales retos.

La historia de la F1 demuestra que tener dinero, tecnología y el respaldo de un gran fabricante no garantiza el éxito. Toyota, Honda y BMW tuvieron importantes recursos y experiencia detrás de sus proyectos, pero no lograron convertirse en referentes de la categoría.