Cachorros blindan a Nico Hoerner con millonario contrato

El segunda base Nico Hoerner firmó por seis años y 141 millones de dólares, consolidándose como pieza clave en Chicago Cubs

Los Chicago Cubs aseguraron el futuro de una de sus figuras al concretar una extensión de contrato por seis años y 141 millones de dólares con el segunda base Nico Hoerner.

El acuerdo, anunciado este domingo, mantendrá al pelotero en la organización hasta la temporada 2032 e incluye parte del salario diferido, en una apuesta clara de la franquicia por la estabilidad de su núcleo competitivo.

La renovación de Hoerner llega en un contexto de consolidación para los Cachorros, quienes recientemente también aseguraron al jardinero All-Star Pete Crow-Armstrong con un contrato de seis años y 115 millones de dólares.

Ambos movimientos reflejan la intención del equipo de construir una base sólida a largo plazo tras su regreso a la postemporada en 2025.

Pieza clave en el resurgir de Chicago

Hoerner, de 28 años, ha sido fundamental en el rendimiento reciente del equipo. En la temporada pasada, en la que Chicago logró 92 victorias y clasificó a playoffs por primera vez desde 2020, el infielder registró números destacados.

El jugador bateó para .297, conectó siete cuadrangulares, impulsó 61 carreras y robó 29 bases en 156 juegos, todos ellos máximos o cercanos a su mejor nivel. Además, se adjudicó su segundo Guante de Oro, consolidándose como uno de los mejores defensores de su posición.

En la postemporada de 2025, Hoerner elevó aún más su rendimiento, al batear para .419 con un porcentaje de embasado de .424 y un OPS de .973.

Trayectoria en ascenso

Seleccionado en la primera ronda del draft de 2018 procedente de la Universidad de Stanford, Hoerner debutó en las Grandes Ligas en 2019 y desde entonces ha mantenido una progresión constante.

A lo largo de su carrera, acumula un promedio de bateo de .282, con 36 jonrones, 279 carreras impulsadas y 132 bases robadas en más de 700 juegos.

También ganó su primer Guante de Oro en 2023, confirmando su impacto tanto ofensivo como defensivo.