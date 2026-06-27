Cabo Verde empata con Arabia y jugará 16avos con Argentina

Con este empate, Cabo Verde llegó a 3 puntos, fruto del mismo número de igualadas, y aun así logró colarse como segundo de grupo a la siguiente ronda

Ninguna isla del pequeño archipiélago que compone dormirá esta noche, pues su selección concretó historia pura en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues empataron 0-0 con Arabia Saudita y, con la derrota de Uruguay, se concretó su pase a dieciseisavos de final.

El equipo de los "Tiburones Azules" se vio muy diferente a lo que mostró en el encuentro frente a la "Garra Charrúa", pues no se vio con ese poderío ofensivo con el que lograron marcarle dos goles a los sudamericanos.

Sí, generaron varias ocasiones, pero a la hora de empujar la pelota al fondo de la red, la precisión fue nula. Por más que el equipo se plantaba en el área rival, los pases se iban desviados, los tiros volaban al cielo o caían directo al arquero.

Por su lado, aunque tenía posibilidades de avanzar, Arabia Saudita salió con una mentalidad derrotista pocas veces vista, pues no quiso atacar a su rival casi en ningún momento.

Con este empate, Cabo Verde llegó a 3 puntos, fruto del mismo número de igualadas, y aun así logró colarse como segundo de grupo a la siguiente ronda, justo en su primera participación en la máxima fiesta del fútbol.

Ahora, la siguiente parada para Vozinha y compañía será un partido frente al campeón defensor: Argentina, que este sábado se medirá a Jordania, buscando cerrar con todo la fase de grupos.