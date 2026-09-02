C.J. Stroud en peligro; Texans dejaría de negociar renovación

Houston ya ejerció la opción de renovación para el quinto año de Stroud, lo que implica que el equipo tiene control sobre él hasta 2027

Durante la temporada, los Texans de Houston no seguirán discutiendo el contrato con el mariscal de campo C.J. Stroud.

El martes, el director general Nick Caserio dijo que si el equipo no logra un acuerdo con Stroud antes de su primer partido contra Buffalo, programado para el 13 de septiembre, terminará todas las negociaciones hasta la próxima pretemporada.

Houston ya utilizó la opción del quinto año de Stroud, lo que implica que el equipo tiene control sobre él hasta 2027.

Caserio indicó al principio del campo de entrenamiento a finales de julio que había una posibilidad de que las partes alcanzaran un acuerdo para una extensión, pero no parece que un contrato sea inminente.

Stroud, que tiene 24 años, ha llevado a los Texans a los playoffs en cada una de las tres temporadas desde que Houston lo eligió con la segunda selección global del draft de 2023, y posee un récord de 28-18.

En 2025, Houston llegó a la ronda divisional de los playoffs con un récord de 12-5 y el Novato Ofensivo del Año de la NFL de AP en 2023 logró completar el 64% de sus pases, el porcentaje más alto en su carrera.

En una derrota de postemporada en New England, Stroud lanzó cinco intercepciones y tuvo problemas en un revés por 28-16.