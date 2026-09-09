Byron Guamá gana la etapa 1 y lidera la Vuelta a Ecuador

El corredor ecuatoriano completó los 135 kilómetros de la jornada inaugural e hizo el 1-2-3 junto a sus compañeros de equipo.

Byron Guamá tomó el liderato de la edición 42 de la Vuelta a Ecuador al adjudicarse la primera etapa entre Machachi y Baños de Agua Santa, que le deparó también el liderato de los premios de montaña y de las metas volantes.

El ciclista ecuatoriano, que ganó la competición en 2004, 2008, 2010 y 2012, recorrió los 135,2 kilómetros en 3 horas, 16 minutos y 40 segundos, seguido por sus compañeros del Best PC Ecuador Héctor Álvarez y Santiago Montenegro.

Álvarez pasó a liderar a los jóvenes de la competición. Por su parte, Mauricio Calahorrano, del equipo Fedeme local, fue reconocido como el corredor más combativo de la primera etapa.

En la Vuelta ciclística al Ecuador, que concluirá el próximo domingo, participan siete equipos: cuatro de Ecuador, la Liga de ciclismo de Nariño, Colombia, CDEF C&S Technology Chaoyang, de México, y el equipo de la Fundación Jorge Rodríguez, de Venezuela.

La segunda etapa transcurrirá este martes sobre un trazado de 129,68 kilómetros en la ciudad ecuatoriana de Riobamba.