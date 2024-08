 Buscará Imane Khelif conseguir el oro olímpico para Argelia

La boxeadora argelina Imane Khelif logra una contundente victoria en su combate contra la tailandesa Janjaem Suwannapheng, asegurándose al menos la medalla de plata y manteniendo viva la posibilidad de alcanzar el oro en los Juegos Olímpicos.

Más allá de la competencia, Imane se muestra enfocada en su objetivo deportivo, haciendo caso omiso a las opiniones externas y centrándose en su desempeño en el cuadrilátero.

Durante su pelea, Imane Khelif demostró su supremacía desde el primer asalto, con un dominio claro sobre su oponente.

OFF TO THE FINAL !



🇩🇿 Imane Khelif with a resounding victory to continue her march towards the gold medal



We keep moving 🤫 pic.twitter.com/yIKNEfqFvg