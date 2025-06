Buscará Brasil ser la próxima sede del Mundial 2029

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) le comunicó a la FIFA su intención de albergar en el 2029 la próxima edición del Mundial de Clubes.

El anuncio fue realizado por el presidente de la entidad, Samir Xaud, durante la Cumbre Ejecutiva de Fútbol de la FIFA, celebrada en Miami.

Xaud se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su secretario general, Mattias Grafström, a quienes presentó la propuesta brasileña.

O Presidente da CBF, Samir Xaud, participou hoje da Cúpula Executiva do Futebol da FIFA.



O encontro reuniu líderes do futebol mundial para discutir o futuro do esporte e fortalecer a colaboração entre as federações. 🇧🇷🤝🌍 pic.twitter.com/4hDNFMZqTQ