Buscan Tigres y Guadalajara escalar de posición en la jornada 16

Con varios equipos peleando por mejorar su lugar, la jornada 16 se perfila como clave para definir el panorama rumbo a la fase final del torneo.

La Liga MX Femenil entra en una fase decisiva con la disputa de la jornada 16 del torneo Clausura, en la que varios equipos buscan mejorar su posición rumbo a la liguilla.

El partido más atractivo será el duelo entre Tigres UANL vs Guadalajara, dos equipos que pelean por escalar posiciones en la tabla y asegurar un mejor cierre de torneo.

¿Qué está en juego en Tigres vs Guadalajara?

Las campeonas Tigres, donde milita la española Jenni Hermoso, llegan en el cuarto lugar con 33 puntos, empatadas con Pachuca, que las supera por diferencia de goles.

Las felinas necesitan el triunfo para aspirar a meterse entre los tres primeros puestos de la clasificación y cerrar con ventaja la fase regular.

Por su parte, Guadalajara ocupa el sexto sitio con 31 unidades y tiene la oportunidad de dar un salto importante si logra imponerse como visitante en el estadio Universitario.

El enfrentamiento también destaca por el choque de estilos: Tigres presume la cuarta mejor ofensiva del torneo con 36 goles, mientras que Chivas cuenta con la tercera mejor defensa, con apenas nueve tantos recibidos.

Monterrey defiende el liderato e invicto

En otro de los encuentros clave, Monterrey, líder del torneo y equipo de la colombiana Marcela Restrepo, buscará mantener su paso invicto cuando visite a Juárez FC.

El conjunto fronterizo, que se ubica en el octavo puesto, intentará dar la sorpresa y sumar puntos para mantenerse en zona de clasificación.

Pachuca chocará contra León

Pachuca, con Charlyn Corral como referente, intentará defender su tercer lugar cuando enfrente a León, en un duelo importante para la parte alta de la tabla.

La actividad dominical se completa con los encuentros entre Pumas UNAM y Puebla, Necaxa frente a Tijuana, Atlas contra Santos Laguna, y Mazatlán ante San Luis.

Estos son los partidos de la jornada 16 del Clausura Femenil

La jornada comenzará el sábado con dos partidos. Toluca, quinto de la clasificación, parte como favorito ante Cruz Azul, que necesita sumar para mantenerse en puestos de liguilla.

En otro duelo, América, con la española Irene Guerrero, buscará consolidarse en la segunda posición al enfrentar a Querétaro, que se encuentra en la parte baja de la tabla.

Con varios equipos peleando por mejorar su lugar, la jornada 16 se perfila como clave para definir el panorama rumbo a la fase final del torneo.