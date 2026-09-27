Buscan los Tigres su gol cien ante Puebla en el Volcán

Ambas escuadras se medirán en la cancha del Volcán en un partido oficial donde los felinos intentarán imponer su jerarquía histórica.

Son 36 los días que han pasado desde aquel 21 de agosto de 2026 en el que Tigres venció al Atlante por marcador de 2-0 en el Estadio Universitario. Y… esta noche en punto de las 21:10 la grama del ‘Volcán’ albergará el encuentro entre Tigres y Puebla. En esta contienda, los de la ‘U’ de anotar gol escribirían un capítulo más en su historia de los torneos cortos, ya que consumarían la anotación 100 en sus duelos oficiales nacionales ante los ‘camoteros’.

Respecto a las dianas anotadas por los de la UANL, ocho fueron en la fase regular del torneo de Copa y cuatro más en la fase final copera; además de 78 en la Liga y nueve en Liguilla. Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich Rojas buscan revertir el mal momento que viven y qué mejor que ante su afición, en donde jugarán seis batallas a partir de este momento.

Los felinos: ‘No se encamotan’

En el rectángulo verde del Estadio Universitario, la escuadra felina saltará al terreno de juego con su uniforme tradicional, que lo conforma el jersey en amarillo con vivos en azul y blanco, pantaloncillo azul y medias amarillas; mientras que los de la ‘Angelópolis’ lo harán con su indumentaria que consta en playera blanca con franja azul, corto y calcetones en color blanco. El nayarita Vicente Jassiel Reynoso Arce será el juez central para este partido.

La historia marca que son 59 las batallas oficiales que han sostenido los de la ‘U’ en contra de los ‘camoteros’, considerando únicamente los duelos disputados de Liga y Liguilla desde que se instauraron los torneos cortos. Los auriazules han conquistado 25 victorias, por 17 empates y 17 derrotas, con 87 goles a favor y 56 en contra, para una diferencia de goles positiva de +31.

De las 87 dianas anotadas por los de amarillo y azul, 12 fueron de André-Pierre Gignac, cinco tantos de Eduardo Vargas y Enner Valencia; cerrando el pelotón de artilleros Lucas Lobos e Itamar Bautista con cuatro dianas respectivamente.