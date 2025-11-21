Buscan Amazonas dar primer rugido en la final femenil

Tigres visita al América en la ida de la final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, a las 20:00 horas, en el estadio Ciudad de los Deportes

Tigres Femenil, en el que destaca la delantera española Jennifer Hermoso, visitará este jueves al América, de su compatriota Irene Guerrero, en el partido de ida de la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Dirigidas por el español Pedro Martínez, las Amazonas saldrán a confirmar su condición de mejor equipo del campeonato, líder de la clasificación con el mejor ataque y la defensa más segura, pero deberán hacerlo todo bien ante unas Águilas, que pasan por buen momento.

Comandadas por el técnico español Ángel Villacampa, las azulcremas han jugado cinco de las últimas cinco seis finales de liga, cuatro de ellas perdidas y ahora apostarán a detener la racha negativa.

América saldrá a tratar de sacar provecho de su condición de local, algo que no pudo hacer el pasado 10 de octubre cuando cayó 1-2 ante Tigres en el duelo de ambas en la fase regular.

Las Águilas anotaron en la primera etapa del torneo 56 goles, cuatro menos que Tigres y recibieron 22, el doble que las regias, sin embargo, en la fase decisiva suman tres triunfos, un empate, 10 goles a favor y uno en contra, mientras las de Monterrey han ganado dos veces con dos igualadas, cuatro dianas a favor y dos en contra.

La final será un aparte en las tendencias y es arriesgado señalar a un equipo favorito; los dos cuadros poseen equilibrio en todas las líneas, experiencia en fases decisivas de los campeonatos y buenas suplentes.

Este jueves, en su casa, América saldrá a plantarse bien y mantener el elevado rendimiento de su defensa en lo que va de la liguilla. A partir de ahí, el equipo buscará hacer daño con Guerrero, Monserrat Saldívar y Kiana Palacios.

Hermoso, que está cumpliendo su mejor torneo desde su llegada a Tigres para el Clausura 2024, pasa por un buen momento anímico tras su regreso a la selección española.

Ahora será la cabeza de un ataque que tiene otras piezas importantes, como la mexicana Diana Ordóñez, la brasileña Jheniffer Da Silva y la sudafricana Thembi Kgatlana.

El partido de vuelta se jugará el próximo domingo en el estadio Univerasitario, casa de Tigres.

Antecedentes en finales

Por cuarta ocasión en la historia, en donde se define a la campeona, las de ‘La U’ se enfrentan a las Águilas; las Amazonas se han ceñido la corona dos veces, y solamente una las capitalinas.

Tigres Femenil se alzó con el título en los torneos de Apertura 2022 y 2023... y las de Coapa en el Apertura 2018.