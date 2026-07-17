Busca Vozinha seguir como futbolista, no ser figura de marketing

El popular guardameta, que logró destacadas actuaciones en el Mundial, manifestó su deseo de seguir activo dentro de las canchas de futbol

Vozinha, portero de la Selección de Cabo Verde, que se hizo popular durante el Mundial por sus destacadas actuaciones, afirmó que desea seguir jugando uno o dos años más, siempre que el físico se lo permita, pero únicamente si es para aportar como futbolista y no por motivos de marketing, dijo al canal CBS.

"Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing", afirmó el popular arquero al ser consultado sobre los rumores que lo vinculan con el Inter Miami.

El portero de 40 años, cuyo nombre de pila es Josimar José Évora Dias, insistió en que su pasión por el deporte sigue intacta.

"Es lo primero que quiero resolver porque amo el futbol", afirmó. "Estar aquí a los 40 años... y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más; dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar", aseguró.

El deportista recordó lo difícil que es alcanzar visibilidad internacional en su país.

"Creo que desde que nací y desde que era niño siempre tuve el sueño de ser jugador profesional. En nuestro país, las posibilidades de llegar a ser profesional en el deporte son mínimas", indicó.

Subrayó lo complejo que es sobresalir debido a trabas burocráticas, que retrasaron el inicio de su trayectoria profesional hasta los 25 años.